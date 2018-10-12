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Korkutan görüntüler... bu hale getirdi

Giriş Tarihi: 12.10.2018 15:48 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 16:25
Korkutan görüntüler... Dolu bu hale getirdi

'nın Queensland eyaleti, hortum ve ya teslim oldu. Bebeğini doludan kurtarmaya çalışan annenin görüntüsü ülkede olay yarattı.

Korkutan görüntüler... Dolu bu hale getirdi

Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yağışlı hava sisteminin Queensland eyaletinin güneydoğusunda etkili olduğu belirtildi.

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Korkutan görüntüler... Dolu bu hale getirdi

Tansey kentinde ortaya çıkan hortum, ağaçları ve çatıları uçurdu.

Korkutan görüntüler... Dolu bu hale getirdi

Tenis topu büyüklüğündeki yağışı sebebiyle dört kişi yaralandı.

Korkutan görüntüler... Dolu bu hale getirdi

yağışı sebebiyle yaralanan Fiona Simpson, vücudunda oluşan yara ve sıyrıkların fotoğraflarını paylaştı.

Korkutan görüntüler... Dolu bu hale getirdi

Fiona, tenis toplu büyüklüğündeki dan bebeğini korumak için bedenini siper ettiğini söyledi.

Korkutan görüntüler... Dolu bu hale getirdi

Anne ve bebeği hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.

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