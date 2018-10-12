Korkutan görüntüler... Dolu bu hale getirdi

Avustralya'nın Queensland eyaleti, hortum ve doluya teslim oldu. Bebeğini doludan kurtarmaya çalışan annenin görüntüsü ülkede olay yarattı. Avustralya Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yağışlı hava sisteminin Queensland eyaletinin güneydoğusunda etkili olduğu belirtildi. Tansey kentinde ortaya çıkan hortum, ağaçları ve çatıları uçurdu. Tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı sebebiyle dört kişi yaralandı. Dolu yağışı sebebiyle yaralanan Fiona Simpson, vücudunda oluşan yara ve sıyrıkların fotoğraflarını paylaştı. Fiona, tenis toplu büyüklüğündeki doludan bebeğini korumak için bedenini siper ettiğini söyledi. Anne ve bebeği hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.