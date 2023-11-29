Giriş Tarihi: 29.11.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 11:47

Baba Vanga 2024 kehanetleri tüyler ürpertti! Ekonomik kriz, suikast girişimi, kanser… İşte 7 korkutan kehanet!

Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı! Yeni yıl için geri sayım başladı. Her yıl sonunda olduğu gibi bu yıl da önümüzdeki yılın kehanetleri gündeme bomba gibi düştü. Kör Kahin olarak da bilinen Baba Vanga, 2024 yılı kehanetleri ile tüyleri adeta diken diken etti. Balkanların Nostradamus'unun korkutan kehanetleri arasında en dikkat çekeni Rusya lideri Putin'e suikast girişimi oldu. Bunun yanı sıra ekonomik kriz ve kanser gibi ölümcül hastalıklara tedavi bulunması yönündeki kehanetleri 2024 yılında dünyada neler olacağına dair ipuçları veriyor. İşte, Baba Vanga'nın 2024 yılı kehanetleri…