Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Baba Vanga 2024 kehanetleri tüyler ürpertti! Ekonomik kriz, suikast girişimi, kanser… İşte 7 korkutan kehanet!
Giriş Tarihi: 29.11.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 11:47

Baba Vanga 2024 kehanetleri tüyler ürpertti! Ekonomik kriz, suikast girişimi, kanser… İşte 7 korkutan kehanet!

Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı! Yeni yıl için geri sayım başladı. Her yıl sonunda olduğu gibi bu yıl da önümüzdeki yılın kehanetleri gündeme bomba gibi düştü. Kör Kahin olarak da bilinen Baba Vanga, 2024 yılı kehanetleri ile tüyleri adeta diken diken etti. Balkanların Nostradamus'unun korkutan kehanetleri arasında en dikkat çekeni Rusya lideri Putin'e suikast girişimi oldu. Bunun yanı sıra ekonomik kriz ve kanser gibi ölümcül hastalıklara tedavi bulunması yönündeki kehanetleri 2024 yılında dünyada neler olacağına dair ipuçları veriyor. İşte, Baba Vanga'nın 2024 yılı kehanetleri…

Baba Vanga 2024 kehanetleri tüyler ürpertti! Ekonomik kriz, suikast girişimi, kanser… İşte 7 korkutan kehanet!

Halk arasında Kör Kahin olarak da bilinen Vangelia Pandeva Gushterova, 1911 yılında Makedonya'da doğdu. 16 yaşındayken üzerine düşen bir yıldırımla görme yetisini kaybeden Gushterova'nın kehanet yeteneklerine sahip olduğu iddia edildi. 1996 yılında hayatını kaybeden ünlü kahinin 11 Eylül saldırıları, IŞİD'in kurulması, Brexit süreci, koronavirüs gibi pek çok olayı önceden ön gördüğü biliniyor. Günümüzde dünyanın en ünlü kahinleri arasında yer alan Balkanların Nostradamus'unun kehanetleri tüyler ürpertiyor. Yeni yıl yaklaşırken 2024 yılına ait Baba Vanga kehanetleri de gündeme oturdu. İşte, Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri…

Baba Vanga 2024 kehanetleri tüyler ürpertti! Ekonomik kriz, suikast girişimi, kanser… İşte 7 korkutan kehanet!

BABA VANGA KİMDİR?

Gerçek adı Vangelia Pandeva Dimitrova olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Baba Vanga 2024 kehanetleri tüyler ürpertti! Ekonomik kriz, suikast girişimi, kanser… İşte 7 korkutan kehanet!

Hayatının çoğunu Bulgaristan'da, Kozhuh dağlarında, Yer Rupite bölgesinde geçiren bir bitki uzmanıydı.

Kendisinin, paranormal yeteneklere sahip olduğu iddia edilir.

Baba Vanga 2024 kehanetleri tüyler ürpertti! Ekonomik kriz, suikast girişimi, kanser… İşte 7 korkutan kehanet!

Henüz erken yaşta yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybeden Baba Vanga, Orta Çağ'ın ünlü kâhini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu.

Baba Vanga 2024 kehanetleri tüyler ürpertti! Ekonomik kriz, suikast girişimi, kanser… İşte 7 korkutan kehanet!

Hayattayken kehanetleri Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga'nın söylediklerinin büyük bölümü doğru çıktı.

SON DAKİKA