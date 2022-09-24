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Haberler Galeri Yunanistan panikledi! Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert sözler: Yüzme bilmek işlerine çok yarayacak!
Giriş Tarihi: 24.09.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 12:23

Yunanistan panikledi! Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert sözler: Yüzme bilmek işlerine çok yarayacak!

Yunanistan, Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürüyor. Son olarak, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopulo, "Antalya'nın Kaş ilçesini işaret ederek, "Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil... Bakalım ne olacak?" sözlerini kullanmıştı. Bakan Akar'dan bu sözlere şu şekilde karşılık verdi: "Son zamanlardaki provokatif tavırlarına bakınca yüzmeyi unuttular zannetmiştik. Bu kafayla giderlerse yüzme bilmek işlerine çok yarayacak gibi."

Yunanistan panikledi! Bakan Akar’dan Yunanistan’a sert sözler: Yüzme bilmek işlerine çok yarayacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ziyareti sırasında heyette bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkevi'nde Yunanistan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Son zamanlardaki provokatif tavırlarına bakınca yüzmeyi unuttular zannetmiştik. Bu kafayla giderlerse yüzme bilmek işlerine çok yarayacak gibi. ifadelerini kullandı. Atina'ya 7 uyarıda bulundu. Bakan Akar'ın sözleri Yunanistan'ı panikletti.

Yunanistan panikledi! Bakan Akar’dan Yunanistan’a sert sözler: Yüzme bilmek işlerine çok yarayacak!

'BAKALIM NE OLACAK?' DEMİŞTİ

Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopulos'un, Antalya'nın Kaş ilçesini işaret ederek, "Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil... Bakalım ne olacak?" sözlerine cevap verdi.

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Yunanistan panikledi! Bakan Akar’dan Yunanistan’a sert sözler: Yüzme bilmek işlerine çok yarayacak!

YÜZME BİLMEK İŞLERİNE YARAYACAK!

Bakan Akar, "Aferin, son zamanlardaki provokatif tavırlarına bakınca yüzmeyi unuttular zannetmiştik. Bu kafayla giderlerse yüzme bilmek işlerine çok yarayacak gibi.

Yunanistan panikledi! Bakan Akar’dan Yunanistan’a sert sözler: Yüzme bilmek işlerine çok yarayacak!

GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞÜYORLAR

Tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen Yunanistan'ın bazı siyasileri, provokatif eylem ve söylemlere devam ediyorlar. Türkiye'yi karalamak için türlü yollara başvuruyorlar. Akılla, mantıkla, hukukla izahı olmayan mesnetsiz iftiralarla kendilerini gülünç duruma düşürüyorlar.

Yunanistan panikledi! Bakan Akar’dan Yunanistan’a sert sözler: Yüzme bilmek işlerine çok yarayacak!

YALAN SÖYLÜYORLAR

Biz sorunların çözümü için kendilerini ısrarla görüşmeye çağırırken onlar ısrarla diyalogdan kaçıyorlar. Hem böyle yapıyorlar hem de diyalogdan kaçan tarafın Türkiye olduğu yalanını söylüyorlar.

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