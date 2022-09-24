Giriş Tarihi: 24.09.2022 11:38
Güncelleme Tarihi: 24.09.2022
12:23
Yunanistan panikledi! Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert sözler: Yüzme bilmek işlerine çok yarayacak!
Yunanistan, Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürüyor. Son olarak, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopulo, "Antalya'nın Kaş ilçesini işaret ederek, "Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil... Bakalım ne olacak?" sözlerini kullanmıştı. Bakan Akar'dan bu sözlere şu şekilde karşılık verdi: "Son zamanlardaki provokatif tavırlarına bakınca yüzmeyi unuttular zannetmiştik. Bu kafayla giderlerse yüzme bilmek işlerine çok yarayacak gibi."