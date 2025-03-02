Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bakan Fidan’dan Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin açıklama: Bizim önceliğimiz barış
Giriş Tarihi: 02.03.2025 21:47 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 21:47

Bakan Fidan’dan Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin açıklama: Bizim önceliğimiz barış

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin ev sahipliğinde Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu toplantıya katıldı. Toplantının ardından Türk basın mensuplarına konuşan Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin önceliğinin barış olduğunu kaydeden Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi barışın kaybedeni olmaz. Onun için önceden çalışmalıyız." dedi.

AA
Bakan Fidan’dan Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin açıklama: Bizim önceliğimiz barış

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin ev sahipliğinde Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu toplantının ardından Türk basın mensuplarına konuştu.

Fidan, zirvenin önemli olduğuna ve toplantının ana gündeminin Ukrayna olduğuna dikkati çekti.

Ukrayna'daki muhtemel barış anlaşmasının, ateşkesin ve bunun nasıl mümkün olabileceğinin tartışıldığını kaydeden Fidan, bu konuda farklı fikirlerin olduğunu söyledi.

Bakan Fidan’dan Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin açıklama: Bizim önceliğimiz barış

"AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BAZI FARKLI GÖRÜŞLER OLUŞTU"

"Amerika'nın son haftalarda almış olduğu pozisyon ve bu pozisyonun giderek netleşmesi ışığında bazı farklı görüşler oluştu Avrupa Birliği'nde." diyen Fidan, bunların Avrupalı liderler tarafından bir masa etrafında tartışıldığına değindi.

Fidan, Türkiye'nin hem Ukrayna'daki olası barış anlaşmasında hem de Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden inşasında katkısının önemli olduğunun altını çizerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bunun hayata geçmesi için büyük bir vizyonu olduğunu kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan’dan Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin açıklama: Bizim önceliğimiz barış

"AMERİKA'DAKİ POLİTİKA AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA SORU İŞARETLERİ OLUŞTURUYOR"

"ABD'ye ziyaret düzenleyen Avrupalı liderlerin tekrar bir araya gelip, neleri nasıl yapabileceklerine ilişkin birtakım tartışmalar var." diyen Fidan, kendi teknik ekiplerini bu konuda görevlendirmiş durumda olduğunu söyledi.

Fidan, "Müteakip toplantılar olacak, ki bu toplantıları anladığımız kadarıyla daha sık aralıklarla ve bir araya gelmek olacak. Burada, 6 ayda bir, iki ayda bir değil de belki iki haftada bir, üç haftada bir yapılacak toplantıları göreceğiz." diye konuştu.

Bakan Fidan, "Amerika'daki son ortaya konulan politikanın Avrupalı liderlerde, özellikle Ukrayna dosyasında, genel olarak da Avrupa güvenliği konusunda birtakım soru işaretleri oluşturduğu artık malum. Bu açıktan tartışılıyor." diyerek, bu tartışmaların yakından takip edildiğini vurguladı.

Bakan Fidan’dan Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin açıklama: Bizim önceliğimiz barış

"ATEŞKES VE KALICI BARIŞ ANLAŞMASI UMUYORUM"

"Özellikle Ukrayna'da olacak bir barış anlaşması ve buna bağlı olarak Avrupa'nın bu çerçevede yeni bir güvenlik mimarisine kavuşup kavuşmayacağını da hep beraber göreceğiz." ifadesini kullanan Fidan, hemen ateşkes olmasını ve ardından da kalıcı bir barış anlaşması umduğunu belirtti.

Bakan Fidan’dan Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin açıklama: Bizim önceliğimiz barış

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ BARIŞ"

Fidan, "Bunu mümkün kılacak unsurlar nelerdir? O konuda farklı ülkelerin farklı fikirleri var. Ama bizim önceliğimiz, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi barışın kaybedeni olmaz. Onun için önceden çalışmalıyız." dedi.