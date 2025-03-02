Bakan Fidan’dan Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin açıklama: Bizim önceliğimiz barış

"AMERİKA'DAKİ POLİTİKA AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA SORU İŞARETLERİ OLUŞTURUYOR"

"ABD'ye ziyaret düzenleyen Avrupalı liderlerin tekrar bir araya gelip, neleri nasıl yapabileceklerine ilişkin birtakım tartışmalar var." diyen Fidan, kendi teknik ekiplerini bu konuda görevlendirmiş durumda olduğunu söyledi.

Fidan, "Müteakip toplantılar olacak, ki bu toplantıları anladığımız kadarıyla daha sık aralıklarla ve bir araya gelmek olacak. Burada, 6 ayda bir, iki ayda bir değil de belki iki haftada bir, üç haftada bir yapılacak toplantıları göreceğiz." diye konuştu.

Bakan Fidan, "Amerika'daki son ortaya konulan politikanın Avrupalı liderlerde, özellikle Ukrayna dosyasında, genel olarak da Avrupa güvenliği konusunda birtakım soru işaretleri oluşturduğu artık malum. Bu açıktan tartışılıyor." diyerek, bu tartışmaların yakından takip edildiğini vurguladı.