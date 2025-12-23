Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 23.12.2025 10:17

Bakan Fidan’ın açıklamaları İsrail’i rahatsız etti: Başkan Erdoğan’ın sabrı tükeniyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye ziyaretinde yaptığı "İsrail terör örgütü PKK/YPG ile iş birliği içerisinde" açıklaması İsrail basınında rahatsızlığa neden oldu. İsrail'in Maariv gazetesi "Başkan Erdoğan'ın sabrı tükeniyor: Türk Dışişleri Bakanı İsrail terör örgütleriyle çalışıyor" başlığını manşetine taşıdı.

İsrail merkezli Maariv'e göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin İsrail ile koordinasyon içinde hareket ettiğini ifade ederek, örgütün Suriye hükümetine entegre olması gerektiğini söyledi. Fidan, Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, SDG'nin mevcut tutumunun Suriye'nin geleceği önünde engel oluşturduğunu savundu.

Maariv'in aktardığına göre Fidan, SDG'nin Şam yönetimiyle yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlama konusunda gerçek bir niyet sergilemediğini belirtti. Türkiye'nin bu süreçte diyaloğu desteklediğini vurgulayan Fidan, örgütün uzlaşı yoluyla Suriye devlet yapısına entegre edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"TÜRKİYE'DEN ASKERÎ MÜDAHALE UYARISI"

İsrail merkezli gazeteye göre Ankara, SDG'yi PKK'nın Suriye uzantısı ve terör örgütü olarak görmeye devam ediyor. Türkiye, entegrasyon süreci için belirlenen takvime uyulmadığını savunurken, anlaşmanın hayata geçirilmemesi halinde askerî seçeneğin masada olduğunu daha önce de açıkça dile getirdi.

Maariv'in Reuters kaynaklı haberine göre, Fidan'a Şam ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da eşlik etti. Ziyaretin, eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinden bir yıl sonra gerçekleştiği ve SDG'nin Suriye devlet yapısına entegrasyonunu öngören anlaşmanın uygulanmasını teşvik etmeyi amaçladığı ifade edildi.

AMAÇ 10 MART ANLAŞMASINI UYGULAMAK

İsrail merkezli Kikar gazetesinde ise temasların ana amacının 10 Mart anlaşmasının uygulanmasını görüşmek olduğu ifade edilerek, Fidan'ın, SDG Lideri Mazlum Abdi'yi zaman kazanmakla suçladığı belirtildi. Haberde Fidan'ın, Abdi'nin örgüt içi baskılar nedeniyle gerilimi tırmandırma yolunu seçtiği vurgulanarak artık Ankara'nın sabrının kalmadığı ifadelerine yer verildi.

ŞAM'IN TEKLİFİ: 50 BİN SAVAŞÇI, ÜÇ TÜMEN

Haberde yer alan bilgilere göre Suriye yönetimi, SDG bünyesindeki yaklaşık 50 bin savaşçının üç ana tümen altında yeniden yapılandırılarak Suriye ordusuna entegre edilmesini teklif etti. Şam yönetimi, bu kapsamda örgütün bağımsız komuta zincirinden vazgeçmesini talep ediyor.

Maariv'e göre Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, basın toplantısında ülkenin kuzeydoğusundaki Cezire bölgesine daha fazla önem verileceğini ve devlet otoritesinin bu bölgede güçlendirileceğini söyledi. Şeybani, SDG'nin entegrasyon konusunda henüz somut ve samimi bir irade ortaya koymadığını ifade etti.