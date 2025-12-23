Haberler
Bakan Fidan’ın açıklamaları İsrail’i rahatsız etti: Başkan Erdoğan’ın sabrı tükeniyor
Giriş Tarihi: 23.12.2025 10:17
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye ziyaretinde yaptığı "İsrail terör örgütü PKK/YPG ile iş birliği içerisinde" açıklaması İsrail basınında rahatsızlığa neden oldu. İsrail'in Maariv gazetesi "Başkan Erdoğan'ın sabrı tükeniyor: Türk Dışişleri Bakanı İsrail terör örgütleriyle çalışıyor" başlığını manşetine taşıdı.