Bakan Fidan’ın açıklamaları İsrail’i rahatsız etti: Başkan Erdoğan’ın sabrı tükeniyor

"TÜRKİYE'DEN ASKERÎ MÜDAHALE UYARISI"

İsrail merkezli gazeteye göre Ankara, SDG'yi PKK'nın Suriye uzantısı ve terör örgütü olarak görmeye devam ediyor. Türkiye, entegrasyon süreci için belirlenen takvime uyulmadığını savunurken, anlaşmanın hayata geçirilmemesi halinde askerî seçeneğin masada olduğunu daha önce de açıkça dile getirdi.