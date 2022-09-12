Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Başkan Erdoğan'dan iki kritik zirve: Tahıl koridorundan Yunanistan'a... Türkiye'nin kırmızı çizgileri masada olacak!
Giriş Tarihi: 12.09.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 11:51

Başkan Erdoğan'dan iki kritik zirve: Tahıl koridorundan Yunanistan'a... Türkiye'nin kırmızı çizgileri masada olacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu hafta yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Balkan turunun ardından 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant şehrine gidecek olan Başkan Erdoğan, burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşecek, sonrasında ise Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.

Başkan Erdoğan’dan iki kritik zirve: Tahıl koridorundan Yunanistan’a... Türkiye’nin kırmızı çizgileri masada olacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği... Geçtiğimiz hafta Balkan turu gerçekleştiren, Bosna Hersek ve Sırbistan ile çipli kimlikle seyahat başta olmak üzere çok sayıda anlaşmaya imza atan Başkan Erdoğan, iki kritik zirve daha gerçekleştirecek...

Başkan Erdoğan’dan iki kritik zirve: Tahıl koridorundan Yunanistan’a... Türkiye’nin kırmızı çizgileri masada olacak!

6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turu gerçekleştiren Başkan Erdoğan, 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan iki kritik zirve: Tahıl koridorundan Yunanistan’a... Türkiye’nin kırmızı çizgileri masada olacak!

Üye ülkelerin liderleri ile bir araya gelecek. Gözler ise Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye çevrilecek.

Başkan Erdoğan’dan iki kritik zirve: Tahıl koridorundan Yunanistan’a... Türkiye’nin kırmızı çizgileri masada olacak!

"TÜRKİYE'NİN ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ ARABULUCULUK ÇABALARI"

Konuya ilişkin Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, açıklamalarda bulundu. Peskov, tahıl krizinin çözümüne yönelik anlaşmayı "Türkiye'nin çok ama çok önemli arabuluculuk çabaları ile imzalanan anlaşma" olarak nitelendirdi. Peskov söz konusu anlaşmanın Rus tahılının ihracatıyla ilgili kısmının çözüme kavuşmadığını söyleyerek bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özbekistan'ın Semerkant kentinde görüşme gerçekleştirmesinin planlandığını açıkladı.

Başkan Erdoğan’dan iki kritik zirve: Tahıl koridorundan Yunanistan’a... Türkiye’nin kırmızı çizgileri masada olacak!

KARADENİZ AYAĞI ÇÖZÜLDÜ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaştırılması amacıyla İstanbul'da imzalanan anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Anlaşma detaylarına göre Ukrayna tahılının yanı sıra Rus tahılının da dünya pazarına ulaştırılmasının gerektiğini belirten Peskov, Batılı ülkelerin ambargolarından dolayı yük gemilerinin Rus limanlarına giriş yapamadığını ifade etti. Anlaşmanın tek taraflı işlediğini söyleyen Peskov, "Rusya'nın doğrudan taraf olması ve Türkiye'nin çok ama çok önemli arabuluculuk çabaları ile imzalanan bu anlaşmanın Karadeniz ayağı çözüldü. İkinci kısmı henüz çözülmediğinden bu tartışma konusudur" diye konuştu.

SON DAKİKA