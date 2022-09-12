Giriş Tarihi: 12.09.2022 11:23
Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
11:51
Başkan Erdoğan'dan iki kritik zirve: Tahıl koridorundan Yunanistan'a... Türkiye'nin kırmızı çizgileri masada olacak!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu hafta yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Balkan turunun ardından 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant şehrine gidecek olan Başkan Erdoğan, burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşecek, sonrasında ise Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.