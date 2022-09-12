Başkan Erdoğan’dan iki kritik zirve: Tahıl koridorundan Yunanistan’a... Türkiye’nin kırmızı çizgileri masada olacak!

KARADENİZ AYAĞI ÇÖZÜLDÜ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaştırılması amacıyla İstanbul'da imzalanan anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Anlaşma detaylarına göre Ukrayna tahılının yanı sıra Rus tahılının da dünya pazarına ulaştırılmasının gerektiğini belirten Peskov, Batılı ülkelerin ambargolarından dolayı yük gemilerinin Rus limanlarına giriş yapamadığını ifade etti. Anlaşmanın tek taraflı işlediğini söyleyen Peskov, "Rusya'nın doğrudan taraf olması ve Türkiye'nin çok ama çok önemli arabuluculuk çabaları ile imzalanan bu anlaşmanın Karadeniz ayağı çözüldü. İkinci kısmı henüz çözülmediğinden bu tartışma konusudur" diye konuştu.



