Giriş Tarihi: 23.04.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
10:29
Başkan Erdoğan’ın Irak ziyareti dünya gündeminde! Uluslararası ajanslar peş peşe servis etti: Erdoğan yeni dönemi başlattı!
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. 12 yıllık aranın ardından gelen tarihi ziyarette önemli başlıklar ele alındı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)Başkanlık Sarayında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve KDP Lideri Mesud Barzani ile görüşen Erdoğan'ın Irak ziyareti yabancı basın tarafından da yakından takip edildi.