Başkan Erdoğan’ın Irak ziyareti dünya gündeminde! Uluslararası ajanslar peş peşe servis etti: Erdoğan yeni dönemi başlattı!

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi temaslar için bulunduğu Irak ziyaretinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya gelen Başkan Erdoğan'ın ziyareti, dünya gündemine de damgasını vurdu. Başkan Erdoğan ayrıca Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile de IKBY Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.