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Giriş Tarihi: 23.04.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 10:29

Başkan Erdoğan’ın Irak ziyareti dünya gündeminde! Uluslararası ajanslar peş peşe servis etti: Erdoğan yeni dönemi başlattı!

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. 12 yıllık aranın ardından gelen tarihi ziyarette önemli başlıklar ele alındı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)Başkanlık Sarayında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve KDP Lideri Mesud Barzani ile görüşen Erdoğan'ın Irak ziyareti yabancı basın tarafından da yakından takip edildi.

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Başkan Erdoğan’ın Irak ziyareti dünya gündeminde! Uluslararası ajanslar peş peşe servis etti: Erdoğan yeni dönemi başlattı!

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi temaslar için bulunduğu Irak ziyaretinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya gelen Başkan Erdoğan'ın ziyareti, dünya gündemine de damgasını vurdu. Başkan Erdoğan ayrıca Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile de IKBY Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.

Başkan Erdoğan’ın Irak ziyareti dünya gündeminde! Uluslararası ajanslar peş peşe servis etti: Erdoğan yeni dönemi başlattı!

Görüşmelerde, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alınırken Başkan Erdoğan görüşmede, Irak'ın her geçen gün şiddetten uzaklaştığını görmenin memnuniyet verici olduğunu, PKK meselesinin artık gündemden çıkartılmasının vaktinin geldiğini, Türkiye'nin terörle mücadelede ortaya konan birlikteliğe önem verdiğini ve bunu ileri seviyeye taşıma kararlılığının bulunduğunu ifade etti.

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Başkan Erdoğan’ın Irak ziyareti dünya gündeminde! Uluslararası ajanslar peş peşe servis etti: Erdoğan yeni dönemi başlattı!

Önemli görüşmelerden çıkan sonuçlar, dünya basınına da damgasını vurdu. Uluslararası ajanslar son dakika koduyla servis ettiği ikili görüşmeleri manşete taşıdı.

Başkan Erdoğan’ın Irak ziyareti dünya gündeminde! Uluslararası ajanslar peş peşe servis etti: Erdoğan yeni dönemi başlattı!

TİCARİ İLİŞKİLER İLERLİYOR

Associated Press (AP) haber ajansı, Irak ziyaretini tüm ayrıntılarıyla gündeme taşıdı. Başkan Erdoğan'ın Irak ile çok kapsamlı hukuki metinler imzalandığına yer veren AP, Erdoğan'ın Bağdat'ta imzalanan mutabakat zaptı ile dünyaya ilan edilen Kalkınma Yolu'nun bütün Irak'ın refah ve huzuruna hizmet edeceğini söyledi.

Başkan Erdoğan’ın Irak ziyareti dünya gündeminde! Uluslararası ajanslar peş peşe servis etti: Erdoğan yeni dönemi başlattı!

Türkiye'nin IKBY ile ticari ilişkileri ilerletme isteğini ortaya koyan Başkan Erdoğan'ın görüşmesinin ayrıntıları da haberde yer aldı.

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