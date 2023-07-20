Giriş Tarihi: 20.07.2023 11:37
Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
11:39
Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti Yunanistan'ın gündeminde: Ne konuşacaklar? "Erdoğan’ın alacağı karar çok önemli…"
NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmesi sonrası iki ülke arasında 'olumlu' atmosfer sürerken Yunan basını bu Başkan Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretini gündemine taşıdı. Erdoğan'ın gündemindeki konulara dikkat çeken Yunan basını o meseleye dikkat çekti.