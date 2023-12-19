Başkan Erdoğan’ın Macaristan ziyareti dünyanın gündeminde: ’21. yüzyılın kazananları...’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na da iştirak etti. Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile Orban'ın da katılımıyla Budapeşte MÜPA Bela Bartok Ulusal Konser Salonu'nda gerçekleşen programda, Macar ve Türk müzikleri seslendirildi.