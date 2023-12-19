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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın Macaristan ziyareti dünyanın gündeminde: '21. yüzyılın kazananları...'
Giriş Tarihi: 19.12.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 15:07

Başkan Erdoğan'ın Macaristan ziyareti dünyanın gündeminde: '21. yüzyılın kazananları...'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyareti dünya gündeminde büyük yer buldu. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın "Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok." sözleri dikkat çekerken enerji alanında işbirliğine değinildi.

AA
Başkan Erdoğan’ın Macaristan ziyareti dünyanın gündeminde: ’21. yüzyılın kazananları...’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle ziyaret ettiği Budapeşte'de Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6'ncı toplantısına katıldı ve Orban'la iki ülke arasındaki ilişkileri Geliştirilmiş Stratejik Ortalık düzeyine yükselten ortak siyasi bildiriyi imzaladı.

Başkan Erdoğan’ın Macaristan ziyareti dünyanın gündeminde: ’21. yüzyılın kazananları...’

Erdoğan ile Orban başkanlığındaki Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ardından iki ülke arasında 17 maddelik işbirliği anlaşması yapıldı.

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Başkan Erdoğan’ın Macaristan ziyareti dünyanın gündeminde: ’21. yüzyılın kazananları...’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na da iştirak etti. Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile Orban'ın da katılımıyla Budapeşte MÜPA Bela Bartok Ulusal Konser Salonu'nda gerçekleşen programda, Macar ve Türk müzikleri seslendirildi.

Başkan Erdoğan’ın Macaristan ziyareti dünyanın gündeminde: ’21. yüzyılın kazananları...’

21. YÜZYILIN BİRLİKTE KAZANANLARI

Macar basınında geniş yer alan ziyareti The Budapest Times internet sitesi, Orban'ın "Türkler ve Macarlar 21. yüzyılın birlikte kazananları olacak." sözünü başlığa çekerek duyururken haberde ayrıca Orban'ın "Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok." şeklindeki ifadesine de yer verildi.

Başkan Erdoğan’ın Macaristan ziyareti dünyanın gündeminde: ’21. yüzyılın kazananları...’

Hungary Today, Erdoğan'ın üst düzey işbirliği görüşmeleri için Budapeşte'de bulunduğunu belirterek, Orban'ın Türkiye'nin Macaristan'ın güvenliği için "kilit ülke" olduğu görüşüne ve iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptıyla derinleşen enerji işbirliğine dikkati çekti.

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