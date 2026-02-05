Haberler
Başkan Erdoğan’ın Mısır ziyareti panikletti: İsrail’e karşı ortak koalisyon!
05.02.2026 10:26
İsrail basını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire ziyareti ve Mısır–Suudi Arabistan hattında hız kazanan diplomatik temasları "tehlikeli bir yakınlaşma" olarak yorumladı. Ankara'nın merkezde olduğu yeni bölgesel denge arayışının Tel Aviv'in hareket alanını ciddi biçimde daraltabileceği değerlendirmesi yapıldı.