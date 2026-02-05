Başkan Erdoğan’ın Mısır ziyareti panikletti: İsrail’e karşı ortak koalisyon!

"İSRAİL'E KARŞI ORTAK ÇIKARLAR KOALİSYONU"

Ynet haber sitesi ise, "Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Mısır ile ilişkilerini geliştiriyor: İsrail'e karşı ortak çıkarlar koalisyonu" başlığını kullandığı haberinde, Tel Aviv'in Riyad ile normalleşme umutlarının azaldığı ve Kahire ile gergin ilişkilere sahip olunduğu bir dönemde Başkan Erdoğan'ın Mısır ve Suudi Arabistan ile iş birliği anlaşmaları imzaladığını bildirdi.