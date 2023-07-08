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Giriş Tarihi: 08.07.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 10:10

Başkan Erdoğan'ın sözleri tüm dünyada yankılandı: Tek bir noktaya dikkat çektiler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i kabul etti. Tüm dünyanın kilitlendiği görüşme sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını manşetine taşıyan gazeteler bir noktaya dikkat çekti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
Başkan Erdoğan’ın sözleri tüm dünyada yankılandı: Tek bir noktaya dikkat çektiler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşme tüm dünyanın da gündemindeydi. Görüşmeyi anbean takip eden uluslararası basın tek bir noktaya dikkat çekti.

Başkan Erdoğan’ın sözleri tüm dünyada yankılandı: Tek bir noktaya dikkat çektiler!

Başkan Erdoğan, esir mübadelesi konusunda Zelenskiy'i dinlediklerini, Rusya tarafıyla da görüşme halinde olduklarını belirterek, "Konuyu Sayın Putin'le görüştüm ve önümüzdeki ay Sayın Putin'in de aynı zamanda Türkiye ziyareti olacak. Tekrar bunu yüz yüze görüşme imkanımız olacak." dedi.

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Başkan Erdoğan’ın sözleri tüm dünyada yankılandı: Tek bir noktaya dikkat çektiler!

Başkan Erdoğan, bir diğer gazetecinin 17 Temmuz'da sona erecek Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden uzatılması için bir yol haritasının belirlenip belirlenmediğini ve gelecek günlerde ya da aylarda iki taraf arasında Türkiye'de arabuluculuk görüşmesi olma ihtimali bulunup bulunmadığı sorusunu şöyle yanıtladı:

Başkan Erdoğan’ın sözleri tüm dünyada yankılandı: Tek bir noktaya dikkat çektiler!

PUTİN'LE GÖRÜŞTÜK

"İstanbul merkezli bu tahıl koridoru meselesinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. 17 Temmuz sonrasını daha ne kadar uzatabiliriz, bunun da çalışması içerisindeyiz. Temennimiz odur ki yani bu 2 ayda bir değil hiç olmazsa en azından 3 ayda bir olması gibi bir beklentimiz var. Bu gayreti bu şekilde yapıp, süreyi de hiç olmazsa 2 yıla çıkarmak gibi bir gayretin içerisinde olacağız. Yine bu konuyla ilgili bu akşam Sayın Başkan'la da görüştük. Sayın Putin'le de inşallah bunu gerek telefon diplomasimizde, gerekse önümüzdeki ay yapacağımız yüz yüze görüşmede gündemimizdeki en önemli konulardan bir tanesi bu. Zira Afrika'daki fakir ülkeler hep buraya bakıyor, bunun beklentisi içerisinde.

Başkan Erdoğan’ın sözleri tüm dünyada yankılandı: Tek bir noktaya dikkat çektiler!

Bu akşam ayrıca 12 tane Ukrayna limanlarındaki gemilerin durumunu da Sayın Başkan'la konuştuk. İnşallah bu gemilerin de serbest bırakılması noktasında gayret edeceklerini söylediler. Bu gemilerin de bırakılmasıyla -bunlar Türk gemileri- buradaki iş adamlarımız burada rahatlamış olacaklar. Ben tekrar bu tahıl koridorundaki sürecin uzatılması için yapacağımız müşterek çalışmayla netice almayı ümit ediyorum."

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