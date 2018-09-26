Basra'daki gösterilerin öncü ismi kadın aktivist öldürüldü

​Basra'da geçen temmuz ayında patlak veren gösteriler kısa süre içinde İran karşıtı eylemlere dönüşmüş ve İran'ın kentteki konsolosluk binası ateşe verilmişti. Bu nedenle kaçırma veya öldürme gibi bu tür eylemlerin arkasında göstericilerin gözünün korkutulmasını isteyen İran destekli Şii milisler olduğu iddia ediliyor.