Batı’nın acımasız yüzü: Kayıp denizaltı kadar ilgi çekemediler! Titanik için harcanan bütçe kayıp 500 göçmene neden ayrılmadı?

Günlerdir tüm dünyanın gündemine oturan Titanik keşif denizaltısı Titan'ın akıbeti belli oldu. Atlas Okyanusu'nda turistik amaçla sefer yaparken içindeki 5 kişiyle kaybolan denizaltının katastrofik şekilde patlayarak parçalara ayrıldığı açıklandı. Kayıp denizaltı ile ilgili günlerdir son dakika haberleri geçerken Batı medyasının olaya gösterdiği ilginin Yunanistan açıklarında yaşanan göçmen teknesi faciasına hiçbir şekilde yönelmemesi büyük tepkileri de beraberinde getirdi. En az 82 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin kaybolduğu tekne faciası Batı medyasının ilgisini Titan'ın "turistik" gezisi kadar çekmedi.