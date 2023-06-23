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Haberler Galeri Batı’nın acımasız yüzü: Kayıp denizaltı kadar ilgi çekemediler! Titanik için harcanan bütçe kayıp 500 göçmene neden ayrılmadı?
Giriş Tarihi: 23.06.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 10:43

Batı’nın acımasız yüzü: Kayıp denizaltı kadar ilgi çekemediler! Titanik için harcanan bütçe kayıp 500 göçmene neden ayrılmadı?

Günlerdir tüm dünyanın gündemine oturan Titanik keşif denizaltısı Titan'ın akıbeti belli oldu. Atlas Okyanusu'nda turistik amaçla sefer yaparken içindeki 5 kişiyle kaybolan denizaltının katastrofik şekilde patlayarak parçalara ayrıldığı açıklandı. Kayıp denizaltı ile ilgili günlerdir son dakika haberleri geçerken Batı medyasının olaya gösterdiği ilginin Yunanistan açıklarında yaşanan göçmen teknesi faciasına hiçbir şekilde yönelmemesi büyük tepkileri de beraberinde getirdi. En az 82 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin kaybolduğu tekne faciası Batı medyasının ilgisini Titan'ın "turistik" gezisi kadar çekmedi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
Batı’nın acımasız yüzü: Kayıp denizaltı kadar ilgi çekemediler! Titanik için harcanan bütçe kayıp 500 göçmene neden ayrılmadı?

Dünyanın konuştuğu kayıp Titan denizaltısının kaderi açıklandı. Pazar günü kaybolan, Titanik enkazına turistik gezi düzenleyen denizaltı için günlerdir arama kurtarma çalışmaları yapılıyordu. Bölgeye giden arama kurtarma gemileri büyük bir bütçeyle arama faaliyetleri yürüttü.

Batı’nın acımasız yüzü: Kayıp denizaltı kadar ilgi çekemediler! Titanik için harcanan bütçe kayıp 500 göçmene neden ayrılmadı?

Turistik denizaltında bulunan, uluslararası bilimsel keşifler düzenleyen Explorers Club üyesi Paul-Henry Nargeolet ve Hamish Harding'in yanı sıra iş insanı Şehzade Davud, oğlu Süleyman ve denizaltıyı işleten OceanGate şirketinin sahibi ve CEO'su Stockton Rush'ın yaşanan büyük patlama sonra hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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Batı’nın acımasız yüzü: Kayıp denizaltı kadar ilgi çekemediler! Titanik için harcanan bütçe kayıp 500 göçmene neden ayrılmadı?

GÖÇMENLERİ BULMAK İÇİN BÖYLE ÇABA SARFEDİLMEDİ

İçinde milyarderlerin yer aldığı, keşif biletinin kişi başı 250 bin dolar olduğu 5 kişilik turist denizaltının akıbetinin belli olmasının ardından gözler bir kez daha Batı medyasına çevrildi. Son yılların en kötü deniz felaketi olarak gösterilen, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında alabora olan 600'e yakın kişiyi taşıyan göçmen teknesinin başına gelenlerse, Titan kadar dikkat çekmedi.

Batı’nın acımasız yüzü: Kayıp denizaltı kadar ilgi çekemediler! Titanik için harcanan bütçe kayıp 500 göçmene neden ayrılmadı?

14 Haziran'da 82'den fazla kişinin ölümüne neden olan 500'den fazla kişinin de halen bulunamadığı tekne faciası ile Titanik'in enkazını görmek için turistik amaçlı denizaltıyla dalış yaptıktan sonra hayatını kaybeden grubun hikayelerine, Batı medyasının ilgi şekli eleştiriliyor.

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Batı’nın acımasız yüzü: Kayıp denizaltı kadar ilgi çekemediler! Titanik için harcanan bütçe kayıp 500 göçmene neden ayrılmadı?

DÜNYA TEKNE FACİASINA "İLGİSİNİ" ERKEN KAYBETTİ

Tekne faciası ve denizaltının kaybolması, uluslararası basın, devletler, çeşitli kurum ve kuruluşların yoğun ilgisini çekti. Ancak iki konunun ele alınış ve ilgi görme düzeyleri, özellikle sosyal medya üzerinden birtakım eleştirilere neden oldu.

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