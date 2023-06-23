Batı’nın acımasız yüzü: Kayıp denizaltı kadar ilgi çekemediler! Titanik için harcanan bütçe kayıp 500 göçmene neden ayrılmadı?

GÖÇMENLERİ BULMAK İÇİN BÖYLE ÇABA SARFEDİLMEDİ

İçinde milyarderlerin yer aldığı, keşif biletinin kişi başı 250 bin dolar olduğu 5 kişilik turist denizaltının akıbetinin belli olmasının ardından gözler bir kez daha Batı medyasına çevrildi. Son yılların en kötü deniz felaketi olarak gösterilen, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında alabora olan 600'e yakın kişiyi taşıyan göçmen teknesinin başına gelenlerse, Titan kadar dikkat çekmedi.