Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'nin sırrı çözüldü

Giriş Tarihi: 03.08.2018 17:05 Güncelleme Tarihi: 03.08.2018 17:22
  • 1
  • 21
'nin sırrı çözüldü
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
  • 2
  • 21
'nin sırrı çözüldü
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

İngiliz oşinografları, '' bölgesinde meydana gelen yüzlerce esrarengiz kaybolmanın arkasında ne olduğunu belirledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 21
'nin sırrı çözüldü
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

İngiliz oşinografları, hakkında başlattıkları 10 yıllar süren soruşturma neticesinde esrarengiz kaybolmaların arkasında neyin olduğunu belirledi.

  • 4
  • 21
'nin sırrı çözüldü
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

Florida, Porto Riko ve Bermuda arasında uzanan gizemli 700 bin metrekarelik üçgeni, bölgede olağandışı miktarda gemi enkazının ortaya çıkmasıyla birlikte, 100 yıldan fazla bir süredir gizemini koruyor.

  • 5
  • 21
'nin sırrı çözüldü
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

New York Times gazetesi, son 500 yılda en az 50 gemi, 20 uçak ve binden fazla kişinin nde kaybolduğunu iddia etti.

  • 6
  • 21
'nin sırrı çözüldü
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

GEMİLER DALGALAR TARAFINDAN DENİZE ÇEKİLİYOR
Southampton Üniversitesi'nden araştırmacılar, gemilerin okyanusta oluşan 30 metreden fazla yükseklikteki dalgalar tarafından denize çekildiklerini söyledi.

  • 7
  • 21
'nin sırrı çözüldü
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

Okyanus bilimci Dr. Simon Boxall yaptığı açıklamada, "Bölgenin kuzeyinde ve güneyinde bir araya gelen fırtınalar var. 30 metreyi aşan dalgaları hesap ettik. Gemi ne kadar büyükse o kadar fazla hasar meydana gelir" dedi.

BİZE ULAŞIN