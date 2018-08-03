Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

İngiliz oşinografları, 'Bermuda Şeytan Üçgeni' bölgesinde meydana gelen yüzlerce esrarengiz kaybolmanın arkasında ne olduğunu belirledi. İngiliz oşinografları, Bermuda Şeytan Üçgeni hakkında başlattıkları 10 yıllar süren soruşturma neticesinde esrarengiz kaybolmaların arkasında neyin olduğunu belirledi. Florida, Porto Riko ve Bermuda arasında uzanan gizemli 700 bin metrekarelik üçgeni, bölgede olağandışı miktarda gemi enkazının ortaya çıkmasıyla birlikte, 100 yıldan fazla bir süredir gizemini koruyor. New York Times gazetesi, son 500 yılda en az 50 gemi, 20 uçak ve binden fazla kişinin Bermuda Şeytan Üçgeninde kaybolduğunu iddia etti. GEMİLER DALGALAR TARAFINDAN DENİZE ÇEKİLİYOR Southampton Üniversitesi'nden araştırmacılar, gemilerin okyanusta oluşan 30 metreden fazla yükseklikteki dalgalar tarafından denize çekildiklerini söyledi. Okyanus bilimci Dr. Simon Boxall yaptığı açıklamada, 'Bölgenin kuzeyinde ve güneyinde bir araya gelen fırtınalar var. 30 metreyi aşan dalgaları hesap ettik. Gemi ne kadar büyükse o kadar fazla hasar meydana gelir' dedi.