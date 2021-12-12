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Haberler Galeri Bir gecede 5 eyaleti ezdi geçti! ABD'de hortum ve fırtına dehşetinin merkez üssü...
Giriş Tarihi: 12.12.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 10:04

Bir gecede 5 eyaleti ezdi geçti! ABD'de hortum ve fırtına dehşetinin merkez üssü...

ABD'de Ulusal Hava Durumu Servisi'nin günlerdir alarm verdiği kasırga 5 eyaleti ezdi geçti. Kentucky, Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyalet adeta fekaleti yaşadı. ABD Başkanı Joe Biden yaşananları, "Hayal edilemez bir trajedi" olarak nitelerken edinilen son dakika bilgiye göre 80 kişi hayatını kaybetti, düzinelerce kişi ise kayboldu. Kentucky Valisi Andy Beshear, 'eyalet tarihinin en ölümcül kasırgası' olduğunu belirttiği felaketin boyutnu uydu görüntüleri gözler önüne serdi.

Bir gecede 5 eyaleti ezdi geçti! ABD’de hortum ve fırtına dehşetinin merkez üssü...

ABD'de başta Kentucky olmak üzere Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler adeta felaketi yaşadı.80 'den fazla kişinin hayatını kaybettiği düzinelerce kişinin ise kaybolduğu belirtilen kasırga felaketine ilişkin ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamasında "Hayal edilemez bir trajedi" ifadelerini kullandı. Kentucky Valisi Andy Beshear, ise 'eyalet tarihinin en ölümcül kasırgası' olarak nitelendirdiği felakette ölü sayısının 100'ü geçebileceğini açıkladı.

Bir gecede 5 eyaleti ezdi geçti! ABD’de hortum ve fırtına dehşetinin merkez üssü...

YIKIMIN MERKEZ ÜSSÜ

Günlerdir kırmızı alarmın verildiği bölgelerden şoke eden görüntüler geliyor. Yıkımın merkez üssü olan Kentucky eyaletinin batı kesiminde yaklaşık on bin kişinin yaşadığı Mayfield kasabasıydı.

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Bir gecede 5 eyaleti ezdi geçti! ABD’de hortum ve fırtına dehşetinin merkez üssü...

YERLE BİR OLDU

Felaketin en yoğun hissedildiği bölgede evler ve binalar paramparça oldu, bütün bloklar dümdüz edildi, geriye eğilmiş metaller, parçalanmış ağaç dalları ve sokaklara dağılmış tuğlalar kaldı.

Bir gecede 5 eyaleti ezdi geçti! ABD’de hortum ve fırtına dehşetinin merkez üssü...

EN ÖLÜMCÜL KASIRGA

Kentucky Valisi Andy Beshear "Bunun, Kentucky'den geçen en ölümcül kasırga sistemi olacağına inanıyorum, Tarif edilemez. Yıkım seviyesi şimdiye kadar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor.' ifadelerini kullandı.

Bir gecede 5 eyaleti ezdi geçti! ABD’de hortum ve fırtına dehşetinin merkez üssü...

Beshear'a göre Mayfield'da bir mum fabrikasının çatısı çöktü 110 kişinin çalıştığı enkazın altından 40 kişi sağ olarak kurtarıldı.

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