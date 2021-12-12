Bir gecede 5 eyaleti ezdi geçti! ABD’de hortum ve fırtına dehşetinin merkez üssü...

ABD'de başta Kentucky olmak üzere Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler adeta felaketi yaşadı.80 'den fazla kişinin hayatını kaybettiği düzinelerce kişinin ise kaybolduğu belirtilen kasırga felaketine ilişkin ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamasında "Hayal edilemez bir trajedi" ifadelerini kullandı. Kentucky Valisi Andy Beshear, ise 'eyalet tarihinin en ölümcül kasırgası' olarak nitelendirdiği felakette ölü sayısının 100'ü geçebileceğini açıkladı.