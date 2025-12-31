Haberler
Boykot kapanışları hızlandırdı: Starbucks büyük şehirlerden çekiliyor!
Giriş Tarihi: 31.12.2025 11:28
İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle dünya genelinde yoğun boykotla karşı karşıya kalan Starbucks, ABD'nin büyük kentlerinde yüzlerce şubesini kapatma kararı aldı. Şirket, artan maliyetler, uzaktan çalışma ve şehir merkezlerindeki müşteri kaybını gerekçe gösterirken, uzmanlar boykotun süreci hızlandırdığı görüşünde.