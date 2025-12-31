Boykot kapanışları hızlandırdı: Starbucks büyük şehirlerden çekiliyor!

Gazze'de yaşanan sivil ölümler sonrası Starbucks, sosyal medyada ve sahada geniş çaplı boykot çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Orta Doğu'dan Avrupa'ya, Türkiye'den ABD'ye kadar birçok ülkede tüketiciler zincire tepki gösterdi. Bu durumun özellikle zaten kar marjı düşmüş şehir içi mağazaların kapanmasında etkili olduğu ifade ediliyor.