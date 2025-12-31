Boykot kapanışları hızlandırdı: Starbucks büyük şehirlerden çekiliyor!

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 31.12.2025 11:28

İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle dünya genelinde yoğun boykotla karşı karşıya kalan Starbucks, ABD'nin büyük kentlerinde yüzlerce şubesini kapatma kararı aldı. Şirket, artan maliyetler, uzaktan çalışma ve şehir merkezlerindeki müşteri kaybını gerekçe gösterirken, uzmanlar boykotun süreci hızlandırdığı görüşünde.

Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks, yıllarca "her sokakta bir şube" stratejisiyle büyüdüğü New York, Los Angeles ve Chicago gibi metropollerden geri çekilmeye başladı. Şirket, ABD genelinde yaklaşık 400 mağazayı kapattığını açıklarken, bu kapanışların önemli bir kısmı büyük şehirlerde yoğunlaştı.

BÜYÜK KENTLERDE ŞUBELER BİRER BİRER KAPANDI

Starbucks, New York'ta 42, Los Angeles'ta 20'den fazla, Chicago'da 15, San Francisco'da 7 mağazasını kapattı. Şirket böylece Manhattan'daki en büyük zincir olma unvanını da rakibi Dunkin'e kaptırdı.

Yeni CEO Brian Niccol, Starbucks'ı yeniden "ev ile iş arasındaki üçüncü mekân" haline getirmeyi hedeflediklerini söylerken, zincirin özellikle şehir merkezlerinde arka arkaya açılan mağazalarının artık sürdürülebilir olmadığını kabul ediyor. Ancak şirketin yaşadığı daralmanın tek nedeni bu değil.

BOYKOT STARBUCKS'I SARSTI

Resmi açıklamalarda gerekçe olarak artan kira ve personel maliyetleri, uzaktan çalışmanın kalıcı hale gelmemesi ve rekabet gösterilse de; özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramı sonrası İsrail'e verdiği destek nedeniyle Starbucks'ın dünya genelinde güçlü bir boykotla karşı karşıya kalmasının bu süreci hızlandırdığı yorumları yapılıyor.

Gazze'de yaşanan sivil ölümler sonrası Starbucks, sosyal medyada ve sahada geniş çaplı boykot çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Orta Doğu'dan Avrupa'ya, Türkiye'den ABD'ye kadar birçok ülkede tüketiciler zincire tepki gösterdi. Bu durumun özellikle zaten kar marjı düşmüş şehir içi mağazaların kapanmasında etkili olduğu ifade ediliyor.

DEV KAHVE ZİNCİRİ KÜÇÜLMEK ZORUNDA KALDI

Starbucks, 2026'da daha az ama daha büyük, yenilenmiş ve deneyim odaklı mağazalara yönelmeyi planladığını açıklasa da analistler şirketin yaşadığı krizin yalnızca ticari değil, aynı zamanda politik ve algısal bir boyutu olduğuna dikkat çekiyor.

Gazze'de yaşananlar sonrası yükselen tüketici tepkisi, Starbucks'ın yıllardır kurduğu "her yerde olma" imajını tersine çevirerek zinciri geri adım atmaya zorlamış görünüyor.