Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bu topraklar Osmanlı'ya aitti!

3 kıtada büyük bir alanı kontrol eden dönemin süper gücü olarak biliniyordu. Bugün yaşadığımız topraklar Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce dünyaya hükmeden bir imparatorluğun merkeziydi. Asırlar boyunca 3 kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti hala gerek mimarisi gerek asırlarca süren kültürüyle bugüne etki ediyor. Bugün hala Diriliş Ertuğrul ve yine devamı olan Kuruluş Osman gibi çeşitli dizilerle sadece bizim coğrafyamız değil dünyada büyük ilgi gören bir devletti Osmanlı İmparatorluğu. Peki dünyanın bir dönem en güçlü devleti olan Osmanlı bugün sınırlarında kurulan hangi devlette kaç yıl hüküm sürmüştü? İşte bu sorunun cevabı sizi çok şaşırtabilir! Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 11:20
Bu topraklar Osmanlı'ya aitti!

İşte Osmanlı Devleti'nin yıl yıl hüküm sürdüğü ülkeler!

Bu topraklar Osmanlı'ya aitti!

Birleşik Arap Emirlikleri - 400 Yıl

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu topraklar Osmanlı'ya aitti!

Mısır - 459 Yıl

Bu topraklar Osmanlı'ya aitti!

Bosna Hersek - 539 yıl

Bu topraklar Osmanlı'ya aitti!

Litvanya - 25 yıl

Bu topraklar Osmanlı'ya aitti!

Hırvatistan - 539 yıl

Bu topraklar Osmanlı'ya aitti!

Ermenistan - 20 yıl

BİZE ULAŞIN