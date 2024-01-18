Giriş Tarihi: 18.01.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
12:40
Çete savaşlarında intikam hareketi: Ekvador’da bir infaz daha!
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yaşanan çete krizinde gerilim sürüyor. Çete liderinin hapishaneden kaçması sonrası başlatılan operasyon büyük kaosu da beraberinde getirmiş, silahlı gruplar kamuya ait televizyon kanalının stüdyosunu canlı yayın sırasında basarak çalışanları rehin alarak spikerin cebine patlayıcı madde koymuştu. Polis ve gardiyanların infaz edildiği ülkede OHAL ilan edilmişti. Krizin sürdüğü ülkede bu kez soruşturmayı yürüten savcı hedef alındı.