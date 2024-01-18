Çete savaşlarında intikam hareketi: Ekvador’da bir infaz daha!

Suarez öldürülmesinden bir gün önce yerel bir gazeteye verdiği röportajda, olayla ilgili soruşturma yürütmesine rağmen kendisine polis tarafından koruma sağlanmadığını ifade etmişti.

Ekvador'da polis arabasına bombalı saldırı! Şoke eden görüntüler | Video