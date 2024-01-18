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Haberler Galeri Çete savaşlarında intikam hareketi: Ekvador’da bir infaz daha!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 12:40

Çete savaşlarında intikam hareketi: Ekvador’da bir infaz daha!

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yaşanan çete krizinde gerilim sürüyor. Çete liderinin hapishaneden kaçması sonrası başlatılan operasyon büyük kaosu da beraberinde getirmiş, silahlı gruplar kamuya ait televizyon kanalının stüdyosunu canlı yayın sırasında basarak çalışanları rehin alarak spikerin cebine patlayıcı madde koymuştu. Polis ve gardiyanların infaz edildiği ülkede OHAL ilan edilmişti. Krizin sürdüğü ülkede bu kez soruşturmayı yürüten savcı hedef alındı.

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Çete savaşlarında intikam hareketi: Ekvador’da bir infaz daha!

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da çete üyelerinin düzenlediği saldırıların ardından gerginlik yaşanmaya devam ediyor.

Los Choneros çetesinin lideri "Fito" lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar'ın cezaevinden kaçması sonrası 9 Ocak'ta canlı yayın sırasında bir televizyon kanalına baskın düzenlenmişti.

Çete savaşlarında intikam hareketi: Ekvador’da bir infaz daha!

SAVCI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Baskınla ilgili soruşturmayı yürüten Savcı Cesar Suarez'in Guayaquil kentinde ofisinin yakınlarında aracına düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldüğü belirtildi. Cinayetin Suarez'in soruşturmasıyla bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmezken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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Çete savaşlarında intikam hareketi: Ekvador’da bir infaz daha!

Suarez öldürülmesinden bir gün önce yerel bir gazeteye verdiği röportajda, olayla ilgili soruşturma yürütmesine rağmen kendisine polis tarafından koruma sağlanmadığını ifade etmişti.

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Çete savaşlarında intikam hareketi: Ekvador’da bir infaz daha!

NELER OLMUŞTU?

Ekvador'da 8 Ocak'ta Los Choneros çetesinin lideri Villamar'ın Guayaquil'deki cezaevinden kaçtığı açıklanmıştı. Ülkede 5 cezaevinde ayaklanma ve isyan çıkmış, gardiyanlar ve cezaevi yetkilileri rehin alınmıştı. Silahlı çete üyeleri polis araçlarını da kundaklarken, birçok şehirden patlama sesleri yükselmişti. Saldırganlar ayrıca Guayaquil Üniversitesi'ne girerek öğrencileri kaçırmıştı. Guayaquil'deki çete saldırılarında 8 kişi hayatını kaybederken, Nobol kasabasında 2 güvenlik görevlisi öldürülmüştü.

Çete savaşlarında intikam hareketi: Ekvador’da bir infaz daha!

Maskeli ve silahlı saldırganlar 9 Ocak'ta televizyon kanalını basarak çok sayıda gazeteci ve çalışanı rehin almaya çalışmıştı. Baskın sırasında televizyon stüdyosuna operasyon gerçekleştiren polis 13 kişiyi gözaltına almıştı. Olayda bir kameraman bacağından vurulmuş, bir kişinin ise kolunun kırıldığı öğrenilmişti.

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