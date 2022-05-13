Giriş Tarihi: 13.05.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 09:25

Çığır açan keşifte dikkat çeken ayrıntı! Dev kara deliği Türk bilim insanı tanıttı

Dün, uluslararası alanda ortak bir konferansla düzenlenen basın toplantısında çığır açıcı bir keşif açıklandı. Samayolu Galaksisi'nin ortasında duran dev kara delik Sagittarius A ilk defa görüntülendi. Tüm dünya bu keşifle heyecanlanırken, bu haberi Arizona Üniversitesi'nde görev yapan Türk Astrofizik Uzmanı Dr. Feryal Özel'in tanıttığı ortaya çıktı. Başarılarla dolu bir hayatı olan Özel, kara delikleri inceleyen bir araştırma grubunun parçası. Bilim dünyasının 'canavar' dediği kara deliği Özel, 'galaksimizin ortasındaki nazik dev' diyerek duyurdu.