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Haberler Galeri Çığır açan keşifte dikkat çeken ayrıntı! Dev kara deliği Türk bilim insanı tanıttı
Giriş Tarihi: 13.05.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 09:25

Çığır açan keşifte dikkat çeken ayrıntı! Dev kara deliği Türk bilim insanı tanıttı

Dün, uluslararası alanda ortak bir konferansla düzenlenen basın toplantısında çığır açıcı bir keşif açıklandı. Samayolu Galaksisi'nin ortasında duran dev kara delik Sagittarius A ilk defa görüntülendi. Tüm dünya bu keşifle heyecanlanırken, bu haberi Arizona Üniversitesi'nde görev yapan Türk Astrofizik Uzmanı Dr. Feryal Özel'in tanıttığı ortaya çıktı. Başarılarla dolu bir hayatı olan Özel, kara delikleri inceleyen bir araştırma grubunun parçası. Bilim dünyasının 'canavar' dediği kara deliği Özel, 'galaksimizin ortasındaki nazik dev' diyerek duyurdu.

Çığır açan keşifte dikkat çeken ayrıntı! Dev kara deliği Türk bilim insanı tanıttı

Bilim dünyası oldukça heyecanlı bir keşif yaptı. Samayolu Galaksisi'nin merkezinde gizlenen ve 'canavar' olarak isimlendirilen kara delik ilk defa fotoğraflandı. Devasa bir kütleçekimi içinde dolaşan ve her maddeyi yutan süper kütleli kara delik Sagittarius A olarak isimlendiriliyor.

Çığır açan keşifte dikkat çeken ayrıntı! Dev kara deliği Türk bilim insanı tanıttı

Söz konusu duyuruyu ABD merkezli olarak Almanya, Çin, Meksika, Şili, Japınya ve Tayvan'daki eş zamanlı basın konferansları ile yapıldı.

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Çığır açan keşifte dikkat çeken ayrıntı! Dev kara deliği Türk bilim insanı tanıttı

Washington'daki basın toplantısında bilim dünyasının 'canavar' olarak isimlendirdiği kara deliği tanıtan ise Türk Astrofizikçi Prof. Dr. Feryal Özel oldu. Özel kara deliği 'galaksimizin merkezindeki nazik dev' olarak nitelendirdi.

Çığır açan keşifte dikkat çeken ayrıntı! Dev kara deliği Türk bilim insanı tanıttı

1975 yılında İstanbul'da doğan Özel, başarılarla dolu eğitim yıllarından ardından üniversite için ABD'ye gitti. Danimarka'da yüksek lisans yapan Özel, ABD'ye geri dönüp Harvard'a geri dönüp doktora programına başladı.

Çığır açan keşifte dikkat çeken ayrıntı! Dev kara deliği Türk bilim insanı tanıttı

Özel, 2002-2005 yılları arasında NASA İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde görev yaptı. 2005 yılında profesörlük unvanını aldı. 2003 yılında dünyanın en tanınan bilim insanlarının yer aldığı 'Büyük Fikirler' listesinde yer aldı.

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