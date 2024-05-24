Çin’den Tayvan’a kuşatma: 49 askeri araç, 26 gemi tespit edildi! İşte dünyanın konuştuğu görüntüler

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ve çevresini kuşatan askeri tatbikatını bugün de sürdürüyor. Çin'in Tayvan Adası ve bağlı adaları kuşatan askeri tatbikatı sırasında Ada çevresinde Çin'e ait 49 askeri hava aracı ve 26 gemi tespit edildiği bildirildi.