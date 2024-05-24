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Haberler Galeri Çin'den Tayvan'a kuşatma: 49 askeri araç, 26 gemi tespit edildi! İşte dünyanın konuştuğu görüntüler
Giriş Tarihi: 24.05.2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 13:05

Çin'den Tayvan'a kuşatma: 49 askeri araç, 26 gemi tespit edildi! İşte dünyanın konuştuğu görüntüler

Dünya, Çin'in Tayvan'ın çevresini kuşatan askeri tatbikatını konuşuyor. Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 49 askeri hava aracının Ada çevresinde uçtuğu, bunlardan 35'inin Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi. İşte dikkat çekici görüntüler

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Çin’den Tayvan’a kuşatma: 49 askeri araç, 26 gemi tespit edildi! İşte dünyanın konuştuğu görüntüler

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ve çevresini kuşatan askeri tatbikatını bugün de sürdürüyor. Çin'in Tayvan Adası ve bağlı adaları kuşatan askeri tatbikatı sırasında Ada çevresinde Çin'e ait 49 askeri hava aracı ve 26 gemi tespit edildiği bildirildi.

Çin’den Tayvan’a kuşatma: 49 askeri araç, 26 gemi tespit edildi! İşte dünyanın konuştuğu görüntüler

KRİTİK SAHALARI ELE GEÇİRME...

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın ikinci gününde ada zinciri içinde ve dışında "muharebe alanını ve kritik sahaları ele geçirme ve kontrol etmeye" odaklanan müşterek harekatlar düzenleneceği belirtildi.

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Çin’den Tayvan’a kuşatma: 49 askeri araç, 26 gemi tespit edildi! İşte dünyanın konuştuğu görüntüler

Çin ordusu, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından 3 gün sonra Ada çevresinde askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Çin’den Tayvan’a kuşatma: 49 askeri araç, 26 gemi tespit edildi! İşte dünyanın konuştuğu görüntüler

"Müşterek Kılıç-2024A" adı verilen ve 2 gün sürecek askeri tatbikatın, Tayvan Boğazı, Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri ile ana kara yakınındaki Kinmen, Matsu, Vuçiü ve Dongyin adalarının çevresinde yürütüleceği bildirilmişti.

Çin’den Tayvan’a kuşatma: 49 askeri araç, 26 gemi tespit edildi! İşte dünyanın konuştuğu görüntüler

Çin ordusunun kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı tatbikatın, "bağımsızlığa yönelik eylemleri cezalandırma" ve "dış güçlerin müdahalesine karşı uyarı" amaçlı olduğu vurgulanmıştı.

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