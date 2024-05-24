Giriş Tarihi: 24.05.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
13:05
Çin'den Tayvan'a kuşatma: 49 askeri araç, 26 gemi tespit edildi! İşte dünyanın konuştuğu görüntüler
Dünya, Çin'in Tayvan'ın çevresini kuşatan askeri tatbikatını konuşuyor. Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 49 askeri hava aracının Ada çevresinde uçtuğu, bunlardan 35'inin Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi. İşte dikkat çekici görüntüler