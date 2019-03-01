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'in "Yatay Gökdeleni" yakında tamamlanıyor

Dünyanın her yanından kopya çektikleri şehirlerin birebir ölçeğinde benzerlerini yapan Çinliler bu kez özgün bir tasarıma imza atıyor. Dünyaca tanınmış mimar Moshe Safdie tarafından tasarlanan bina sekiz adet kuleden ve onları birleştiren "yatay gökdelen" olarak anılan kuleler arası köprüden oluşuyor.

DHA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 01.03.2019 18:34 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 18:41
Çin'in Yatay Gökdeleni yakında tamamlanıyor
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Çin'in Yatay Gökdeleni yakında tamamlanıyor

"Mühendislik harikası" olarak anılan ve uzun süredir bitmesi beklenen "" Raffles City Chongqing artık sona yaklaşıyor.

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Çin'in Yatay Gökdeleni yakında tamamlanıyor

Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, dünyaca tanınmış mimar Moshe Safdie tarafından tasarlanmış bulunan bina 1.12 milyon metrekare alan kaplıyan sekiz adet kuleden ve onları birleştiren "" olarak anılan kuleler arası köprüden oluşuyor.

Çin'in Yatay Gökdeleni yakında tamamlanıyor

Crystal adlı 250 metre uzunluğundaki köprü dünyanın en yüksek köprülerinden biri olacak.

Çin'in Yatay Gökdeleni yakında tamamlanıyor

Açıldığında, içinde bir gözlemleme galerisi, gökyüzü bahçeleri, bir sonsuzluk havuzu ve değişik restoranlar bulunacak.

Çin'in Yatay Gökdeleni yakında tamamlanıyor

Bütün bunlardan başka gök köprüsü, geceleri dev bir ışık topuna dönüşerek gökyüzünü bir ışık şovuyla hareketlendirecek.

Çin'in Yatay Gökdeleni yakında tamamlanıyor

Öte yandan, The Raffles City Chongqing kompleksi, 230 bin metre karelik bir alışveriş merkezi, 1,400 rezidans, bir lüks otel ve 160;000 metrekarelik geniş ofis alanları barındıracak.

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