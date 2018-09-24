Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcolm X’in kızlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Malcolm X'in kızları ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde Malcolm X'in kızları Qabilah ve Ilyasah'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73'üncü Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York şehrinde temaslarına devam ediyor. Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte, Amerikan siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X'in kızları Qabilah ve Ilyasah'ı kabul etti. Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜRKEN Vakfı'nın düzenlediği geleneksel gala yemeğine katıldı. Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜRKEN Vakfı'nın Newyork'ta düzenlediği gala yemeğine katıldı.