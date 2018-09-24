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, Malcolm X’in kızlarını kabul etti

Giriş Tarihi: 24.09.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 11:29
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, Malcolm X’in kızlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcolm X’in kızlarını kabul etti

ve eşi Emine Erdoğan, Malcolm X'in kızları ile görüştü.

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, Malcolm X’in kızlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcolm X’in kızlarını kabul etti

, ABD'nin New York şehrinde Malcolm X'in kızları Qabilah ve Ilyasah'ı kabul etti.

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, Malcolm X’in kızlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcolm X’in kızlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73'üncü Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York şehrinde temaslarına devam ediyor.

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, Malcolm X’in kızlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcolm X’in kızlarını kabul etti

Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte, Amerikan siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X'in kızları Qabilah ve Ilyasah'ı kabul etti.

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, Malcolm X’in kızlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcolm X’in kızlarını kabul etti
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, Malcolm X’in kızlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcolm X’in kızlarını kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜRKEN Vakfı'nın düzenlediği geleneksel gala yemeğine katıldı.

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, Malcolm X’in kızlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcolm X’in kızlarını kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜRKEN Vakfı'nın Newyork'ta düzenlediği gala yemeğine katıldı.

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