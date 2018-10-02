Dahiler bu soruları 30 saniyede çözüyor!

İşte interneti sallayan zeka soruları. Biraz dikkat isteyen bu soruları bakalım siz ne kadar sürede çözebileceksiniz. İşte detaylar. İnternette dolaşan bu soruyla ilk kez karşılaşanların çoğu yanlış cevaplıyor! Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor. Cevaplar galerinin sonunda yer alıyor. Soru işareti yerine sarı alandaki sembollerden hangisi gelmeli? Bu şekli eşit parçalara nasıl bölersiniz? Resimdeki zarlardan yanlış olanı bulun Resimdeki 4'ler arasında 'A' harfini bulun. Resimdeki minimoylar arasına gizlenmiş Sünger Bob'u bulabilecek misiniz? Bu soru, listede yer alan soruların en basiti. Acaba soru işaretinin olduğu yere ne gelmeli?