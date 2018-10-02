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Dahiler bu soruları 30 saniyede çözüyor!

İşte i sallayan zeka soruları. Biraz dikkat isteyen bu soruları bakalım siz ne kadar sürede çözebileceksiniz. İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 02.10.2018 21:50 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 21:54
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Dahiler bu soruları 30 saniyede çözüyor!
Dahiler bu soruları 30 saniyede çözüyor!

te dolaşan bu soruyla ilk kez karşılaşanların çoğu yanlış cevaplıyor! Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor.

Cevaplar galerinin sonunda yer alıyor.

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Dahiler bu soruları 30 saniyede çözüyor!
Dahiler bu soruları 30 saniyede çözüyor!
Soru işareti yerine sarı alandaki sembollerden hangisi gelmeli?
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Dahiler bu soruları 30 saniyede çözüyor!
Dahiler bu soruları 30 saniyede çözüyor!

Bu şekli eşit parçalara nasıl bölersiniz?

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Dahiler bu soruları 30 saniyede çözüyor!
Dahiler bu soruları 30 saniyede çözüyor!
Resimdeki zarlardan yanlış olanı bulun
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Dahiler bu soruları 30 saniyede çözüyor!
Dahiler bu soruları 30 saniyede çözüyor!
Resimdeki 4'ler arasında 'A' harfini bulun.
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Dahiler bu soruları 30 saniyede çözüyor!
Dahiler bu soruları 30 saniyede çözüyor!
Resimdeki minimoylar arasına gizlenmiş Sünger Bob'u bulabilecek misiniz?
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Dahiler bu soruları 30 saniyede çözüyor!
Dahiler bu soruları 30 saniyede çözüyor!
Bu soru, listede yer alan soruların en basiti. Acaba soru işaretinin olduğu yere ne gelmeli?
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