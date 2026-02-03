Haberler
Galeri
Değişen dengeler İsrail’i panikletti: Türkiye Ortadoğu’da gücünü pekiştiriyor
Giriş Tarihi: 03.02.2026 10:31
Değişen dengeler İsrail’i panikletti: Türkiye Ortadoğu’da gücünü pekiştiriyor
İsrail basınında yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu politikaları, Washington'un İsrail'i merkezine alan geleneksel ittifak anlayışından uzaklaştığını ortaya koydu. Trump yönetiminin Türkiye'yi bölgesel ana aktör olarak öne çıkaran ve Türk-Suudi-Pakistan eksenini dolaylı biçimde destekleyen yaklaşımı, İsrail'i hem güvenlik hem de ekonomi alanında giderek yalnızlaştırıyor. Haberde, bu yeni stratejinin İsrail'in enerji projelerini zayıflattığını, ABD askerî yardımının geleceğini belirsizleştirdiğini ve Tel Aviv'in bölgesel manevra alanını ciddi biçimde daralttığını vurgulandı.