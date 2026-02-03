Değişen dengeler İsrail’i panikletti: Türkiye Ortadoğu’da gücünü pekiştiriyor

ENERJİ KORİDORLARINDA İSRAİL DEVRE DIŞI KALABİLİR

Haaretz'e göre, Trump yönetiminin Türk altyapısına verdiği destek, İsrail'in son yıllarda yatırım yaptığı Doğu Akdeniz merkezli enerji projelerini tehdit ediyor. Suriye üzerinden Türkiye'ye ve oradan Avrupa'ya uzanacak yeni bir enerji hattı, İsrail güzergâhına kıyasla daha kısa ve düşük maliyetli bir alternatif sunuyor.