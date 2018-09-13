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nun içini görenler hayran kaldı!

'nın kentinde bir 1.2 milyon dolara alıcı buldu. Eski depoya dışarıdan bakanlar bu ı fazla bulsa da ev benzersiz tasarımı ve konforuyla görenleri büyülüyor.

Giriş Tarihi: 13.09.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 13.09.2018 14:54
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nun içini görenler hayran kaldı!
Deponun içini görenler hayran kaldı!

'nın kentinde geçtiğimiz günlerde bir , 1.23 milyon dolara satıldı.

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nun içini görenler hayran kaldı!
Deponun içini görenler hayran kaldı!

1950'li yıllarda inşa edilen eski ya dışardan bakanlar 1.23 milyon doları fazla bulsa da evin içi, görenleri adeta büyüledi.

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nun içini görenler hayran kaldı!
Deponun içini görenler hayran kaldı!

Saray yavrusunu andıran tüm ihtiyaçlar için yeterince geniş bir alana sahip.

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nun içini görenler hayran kaldı!
Deponun içini görenler hayran kaldı!

Hem modern hem de geleneksel tarzda tasarlanan ev tuğla duvarlara ve beton bir zemine sahip.

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nun içini görenler hayran kaldı!
Deponun içini görenler hayran kaldı!

Evin mobilyaları için eski eşyalardanyararlanılmış. Örneğin yeşil renkteki şifonyer eskiden kasa olarak kullanılıyormuş.

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nun içini görenler hayran kaldı!
Deponun içini görenler hayran kaldı!

Kırmızı fayanslarla döşenen banyo sade olmasına rağmen iddialı duruyor.

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nun içini görenler hayran kaldı!
Deponun içini görenler hayran kaldı!

Ev odalara bölünerek küçültülmemiş.

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