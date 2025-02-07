Devrik Esed rejiminin hapishanelerindeki işkence ve zulmü duyuran 'Sezar': “Öldürülenlerin fotoğraflanması emri en üst kademeden geliyordu”

CESETLERE NUMARA VERİLMESİ DETAYI

"İşkencelerle öldürülen insanları fotoğrafladım. Devrimin başından beri firar etme kararım vardı ama mümkün olduğunca çok fotoğraf ve kanıt toplayabilmek için erteledim. Ben güvenlik noktalarında aranma korkusuyla görüntü iletim araçlarını elbiselerimin, bir somun ekmeğin ve vücudumun içine saklıyordum. Şam'daki iş yerimle Tel şehrindeki ikametgâhım arasında gidip gelmemi sağlayan resmi bir askeri kimliğim ve sahte bir sivil kimliğim vardı.