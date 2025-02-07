Giriş Tarihi: 07.02.2025 00:27
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
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Devrik Esed rejiminin hapishanelerindeki işkence ve zulmü duyuran 'Sezar': “Öldürülenlerin fotoğraflanması emri en üst kademeden geliyordu”
Suriyeli muhalifler tarafından 8 Aralık'ta devrilen Esed rejiminin hapishanelerinde yaşanan işkence ve zulümlerin nasıl tüm dünyaya duyurulduğunu Şam'daki askeri polis teşkilatının başında bulunan 'Sezar' kod adlı Mezhan anlattı. Günlük olarak öldürülen 10-15 kişinin fotoğraflarının çektirildiğini ifade eden Mezhan, bu emirlerin ise devletin en üst kademesinden geldiğini vurguladı.