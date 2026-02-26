Haberler
Dijital platformlara İngiliz kıskacı: İngiltere'nin RTÜK'ü Ofcom’un yetkisi genişliyor! Netflix ve Amazon’u denetleyip ceza kesecek
Giriş Tarihi: 26.02.2026 15:35
İngiltere'de Ofcom, Netflix, Amazon ve benzeri dijital platformları televizyon kanallarıyla aynı denetim çerçevesine alarak içerik standartlarından erişilebilirlik kurallarına kadar geniş bir yaptırım sürecini devreye sokuyor. Yeni düzenlemeyle 500 binden fazla izleyiciye ulaşan platformlara ağır para cezaları verilebilecek, içeriklere yönelik şikayetler doğrudan devlet denetimine taşınabilecek. Böylece Londra, dijital yayın devlerine "kurallara uy ya da bedelini öde" mesajı veriyor. Bu adım, Avrupa genelinde sosyal medya şirketlerine yönelik yasaklar, milyarlık cezalar ve sıkı düzenlemelerle büyüyen dijital denetim dalgasının en somut hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor.