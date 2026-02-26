Dijital platformlara İngiliz kıskacı: İngiltere’nin RTÜK’ü Ofcom’un yetkisi genişliyor! Netflix ve Amazon’u denetleyip ceza kesecek

BUMERANG BATI'YA DÖNDÜ

Başta Avrupa ülkelerinde olmak üzere dünyanın dört bir yanında, sosyal medyanın yarattığı dezenformasyon, nefret söylemi, çocukların çevrim içi güvenliği ve kişisel verilerin korunması gibi sorunlar tartışılıyor.

Söz konusu platformları 'ifade özgürlüğü' söylemiyle aklamaya ve savunmaya çalışan ülkeler bile artık sosyal medya devlerine karşı cephe almış durumda. Birçok ülke söz konusu platformların hem hukuki olarak hesap vermesini hem de faaliyet gösterdikleri ülkelerde vergi ödemesini talep ediyor.