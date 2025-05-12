Diplomasi sahnesinde Türkiye fırtınası: Dünya medyasının gözü İstanbul’da! ‘Tarihi bir dönüm noktası’

"PUTİN'İ TÜRKİYE'DE BEKLEYECEĞİM"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'ya yarından itibaren tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlatarak, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı.