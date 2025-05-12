Giriş Tarihi: 12.05.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
10:54
Diplomasi sahnesinde Türkiye fırtınası: Dünya medyasının gözü İstanbul’da! ‘Tarihi bir dönüm noktası’
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna savaşını çözüme kavuşturabilmek için İstanbul'da görüşme gerçekleştirme önerisinde bulunmuştu. Cumhuriyetçi lider Donald Trump tarafından memnuniyetle karşılanan bu teklif sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de çağrıya uyarak perşembe günü Putin'le görüşeceğini bildirmişti. Daha önce de müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin kritik barış masasına öncülük etmesi dünya medyasına damga vurdu.