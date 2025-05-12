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Giriş Tarihi: 12.05.2025 10:54 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 10:54

Diplomasi sahnesinde Türkiye fırtınası: Dünya medyasının gözü İstanbul’da! ‘Tarihi bir dönüm noktası’

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna savaşını çözüme kavuşturabilmek için İstanbul'da görüşme gerçekleştirme önerisinde bulunmuştu. Cumhuriyetçi lider Donald Trump tarafından memnuniyetle karşılanan bu teklif sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de çağrıya uyarak perşembe günü Putin'le görüşeceğini bildirmişti. Daha önce de müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin kritik barış masasına öncülük etmesi dünya medyasına damga vurdu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
Diplomasi sahnesinde Türkiye fırtınası: Dünya medyasının gözü İstanbul’da! ‘Tarihi bir dönüm noktası’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmasında, Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

Diplomasi sahnesinde Türkiye fırtınası: Dünya medyasının gözü İstanbul’da! ‘Tarihi bir dönüm noktası’

PUTİN'DEN İSTANBUL'DA MÜZAKERE ÇAĞRISI

"15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz."

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Diplomasi sahnesinde Türkiye fırtınası: Dünya medyasının gözü İstanbul’da! ‘Tarihi bir dönüm noktası’

"PUTİN'İ TÜRKİYE'DE BEKLEYECEĞİM"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'ya yarından itibaren tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlatarak, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Diplomasi sahnesinde Türkiye fırtınası: Dünya medyasının gözü İstanbul’da! ‘Tarihi bir dönüm noktası’

Putin'i 15 Mayıs'ta Türkiye'de bekleyeceğini kaydeden Zelenskiy, "Ben perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Şahsen. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz." ifadelerini kullanmıştı.

Diplomasi sahnesinde Türkiye fırtınası: Dünya medyasının gözü İstanbul’da! ‘Tarihi bir dönüm noktası’

DÜNYA MEDYASINDA GENİŞ YER BULDU

Dünya basını Zelenskiy'in bu tarihi çağrısını farklı manşetlerle, son dakika haberleriyle kamuoyuna duyurdu.

Haberlerde 3'üncü yılını geride bırakan Ukrayna Rusya savaşını bitirme amacıyla, iki liderin görüşmesinin Türkiye'de olma ihtimali, başlıklarda ve haber içeriklerinde ön plana çıkıyor.