Doğu Akdeniz’de gerilim kapıda! Yunan sözcüden kışkırtıcı sözler: Abdülhamid Han paniği...

En iyi sonucun alınabilmesi için bölgenin genişletildiğini öne süren İkonomu, araştırmanın sebebinin ülke ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu savundu. İkonomu, ExxonMobil'in yanı sıra bir başka şirketin de bölgede sismik araştırmalara katılmak istediğini belirterek, "İkinci şirketin de ilgisi bu araştırmanın önemini daha iyi gösteriyor." dedi.