Giriş Tarihi: 25.11.2022 15:07
Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
15:16
Doğu Akdeniz'de gerilim kapıda! Yunan sözcüden kışkırtıcı sözler: Abdülhamid Han paniği...
Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmayı sürdüren Yunanistan'dan tehlikeli hamleler geliyor. Türkiye Libya arasındaki anlaşmadan rahatsızlık duyan Yunanistan, Girit'in güneyinde yapılan sismik araştırmaların sahasının genişletmeyi planlıyor. Öte yandan Yunanistan'da Abdülhamid Han paniği de sürüyor. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Türkiye'ye skandal bir çıkışta bulundu.