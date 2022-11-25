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Giriş Tarihi: 25.11.2022 15:07 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 15:16

Doğu Akdeniz'de gerilim kapıda! Yunan sözcüden kışkırtıcı sözler: Abdülhamid Han paniği...

Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmayı sürdüren Yunanistan'dan tehlikeli hamleler geliyor. Türkiye Libya arasındaki anlaşmadan rahatsızlık duyan Yunanistan, Girit'in güneyinde yapılan sismik araştırmaların sahasının genişletmeyi planlıyor. Öte yandan Yunanistan'da Abdülhamid Han paniği de sürüyor. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Türkiye'ye skandal bir çıkışta bulundu.

AA
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Doğu Akdeniz’de gerilim kapıda! Yunan sözcüden kışkırtıcı sözler: Abdülhamid Han paniği...

Yunanistan tehlikeli sularda yüzüyor... Son dönemlerde Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili çıkışları ile Türkiye'nin tepkisini çeken Yunanistan Girit'in güneyindeki sismik araştırma sahasını genişletmeyi planladığı bildirildi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, bir yandan da Adülhamid Han rahatsızlığını dile getirdi.

Doğu Akdeniz’de gerilim kapıda! Yunan sözcüden kışkırtıcı sözler: Abdülhamid Han paniği...

SKAI TV'ye konuşan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, ExxonMobil tarafından Girit'in güneyinde yapılan sismik araştırmaların sahasının güneye doğru genişletileceğine ilişkin haberleri değerlendirdi. İkonomu, haberleri teyit ederek, bu genişlemenin başlangıçtaki plan çerçevesinde yapıldığını ileri sürdü.

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Doğu Akdeniz’de gerilim kapıda! Yunan sözcüden kışkırtıcı sözler: Abdülhamid Han paniği...

En iyi sonucun alınabilmesi için bölgenin genişletildiğini öne süren İkonomu, araştırmanın sebebinin ülke ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu savundu. İkonomu, ExxonMobil'in yanı sıra bir başka şirketin de bölgede sismik araştırmalara katılmak istediğini belirterek, "İkinci şirketin de ilgisi bu araştırmanın önemini daha iyi gösteriyor." dedi.

Doğu Akdeniz’de gerilim kapıda! Yunan sözcüden kışkırtıcı sözler: Abdülhamid Han paniği...

Kathimerini gazetesinin haberine göre, ABD'li Chevron firması yetkilileri, Atina'ya gelerek konuya ilişkin temaslarda bulundu. Hükümet kaynaklarına göre, araştırma sahasının genişletilmesi amacıyla yakın tarihte yeni bir NAVTEX yayımlanacak.

Doğu Akdeniz’de gerilim kapıda! Yunan sözcüden kışkırtıcı sözler: Abdülhamid Han paniği...

Yunanistan Deniz Kuvvetlerine bağlı Hidrografi Dairesinin 8 Kasım'da yayımladığı NAVTEX'te İyon Denizi ve Girit'in batısı ile güneybatısındaki bölgede sismik araştırma yapılacağı bildirilmişti.

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