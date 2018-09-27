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da suç oranı artar mı? Gizemi çözüldü...

Giriş Tarihi: 27.09.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 10:33
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da suç oranı neden artar? Gizem çözüldü
Dolunayda suç oranı neden artar? Gizem çözüldü

Kriminoloji alanında çalışan bir akademisyen, binlerce vakaya ilişkin bilgileri inceleyerek suç oranlarında ın etkisinin sanılandan çok daha farklı olduğunu ortaya koydu.

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da suç oranı neden artar? Gizem çözüldü
Dolunayda suç oranı neden artar? Gizem çözüldü

ın insanların davranışları üzerinde etkileri olduğu ve suç oranları ile tutuklamaların sayısının bu günlerde arttığına dair tezler uzun süredir gündemde.

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da suç oranı neden artar? Gizem çözüldü
Dolunayda suç oranı neden artar? Gizem çözüldü

Avusturalya'daki Bond Üniversitesi'nden kriminolojist Wayne Petheric, Ay'ın insan davranışlarını değiştirdiği iddiasını test etmek üzere mevcut kanıtları inceledi ve ortada ne tür bir ilişki olduğuna baktı.

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da suç oranı neden artar? Gizem çözüldü
Dolunayda suç oranı neden artar? Gizem çözüldü

Petheric'in ulaştığı sonuca göre Ay'ın evreleri ile kriminal vakalar arasındaki tek bağlantı tam ın daha fazla ışık sağlayarak suç işlemeyi kolaylaştırması.

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da suç oranı neden artar? Gizem çözüldü
Dolunayda suç oranı neden artar? Gizem çözüldü

Araştırmacı, bağlantıya dair bir iz bulabilmek için 1985, 2009 ve 2016 yıllarında yapılmış üç farklı araştırmayı ve toplanan verileri inceledi.

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da suç oranı neden artar? Gizem çözüldü
Dolunayda suç oranı neden artar? Gizem çözüldü

2009'da yapılan araştırmada Almanya'da altı yıl boyunca yaşanmış 23 binden fazla vakaya dair bilgiler yer alıyordu.

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da suç oranı neden artar? Gizem çözüldü
Dolunayda suç oranı neden artar? Gizem çözüldü

Bu vakalara ilişkin bilgileri ve yaşandıkları tarihte Ay'ın durumunu inceleyen Petheric, Ay'ın suç işleyen kişilerin davranışlarını etkilediğine dair herhangi bir bağlantı tespit edilemeyeceği sonucuna ulaştı.

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