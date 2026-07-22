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Haberler Galeri Donald Trump 'çok güçlü biçimde vuracağız' dedi: Kazma Dağı neden önemli? Fordo ve Natanz'dan sonra...
Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:04 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 10:05

Donald Trump 'çok güçlü biçimde vuracağız' dedi: Kazma Dağı neden önemli? Fordo ve Natanz'dan sonra...

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan son çatışmaların ardından yeni saldırılarını İran'ın "Kazma Dağı bölgesine çok yakında, çok güçlü biçimde" yapacaklarını belirtti. Natanz Nükleer Santrali'ne bir buçuk kilometre mesafede bulunan Kazma Dağı en gelişmiş sığınak delici bombaların dahi granit yapısı nedeniyle iç kesimlerine ulaşamamasıyla biliniyor. Peki Kazma Dağı neden önemli? İşte detaylar!

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Donald Trump ’çok güçlü biçimde vuracağız’ dedi: Kazma Dağı neden önemli? Fordo ve Natanz’dan sonra...

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinde, basın mensuplarının Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.

Tahran yönetimine karşı saldırılarının tamamlanmadığını aktaran Trump, "(İran'ın) Kazma Dağı bölgesini çok yakında, çok güçlü biçimde vuracağız." dedi.

Donald Trump ’çok güçlü biçimde vuracağız’ dedi: Kazma Dağı neden önemli? Fordo ve Natanz’dan sonra...

Donald Trump, "İran'la işimiz henüz bitmedi, şu anda ayrılmıyoruz." diyerek, İran'ın "nükleer operasyonlar için aklından geçirdiği her yere saldıracaklarını" bildirdi.

İran'la yakında yeni bir görüşme olup olmayacağı sorusuna Trump, "İran, çaresizce görüşmek istiyor ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok." yanıtını verdi.

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Donald Trump ’çok güçlü biçimde vuracağız’ dedi: Kazma Dağı neden önemli? Fordo ve Natanz’dan sonra...

Trump, İran'ın "hiç kimsenin düşünmediği seviyelerde, ciddi şekilde" gücünü kırdıklarını, İran'a verdikleri zararı "İranlılardan başka hiç kimsenin bilmediğini" dile getirdi.

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Donald Trump ’çok güçlü biçimde vuracağız’ dedi: Kazma Dağı neden önemli? Fordo ve Natanz’dan sonra...

"LÜBNAN CUMHURBAŞKANI İSTERSE HİZBULLAH İLE KONUŞABİLİRİM"

ABD Başkanı Trump, "Lübnan ile ilişkimiz çok iyi. Lübnan'a hak ettiği saygıyla muamele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hizbullah ile bir görüşme yapıp yapmayacağı sorusu üzerine Trump, Cumhurbaşkanı Avn'ın böyle bir şey istemesi durumunda bunu yapabileceğini açıkladı.

Donald Trump ’çok güçlü biçimde vuracağız’ dedi: Kazma Dağı neden önemli? Fordo ve Natanz’dan sonra...

Trump, "Herkesle görüşüyorum. Birçok insanın görüşmemem gerektiğini düşündüğü insanlarla da görüşüyorum ve işler yolunda gidiyor. Şunu söyleyebilirim; eğer Başkan (Lübnan Cumhurbaşkanı Avn) Hizbullah ile görüşmemi isterse, 'biliyorsunuz ki uzun zamandır Hizbullah ile birlikte yaşıyor', görüşürüm." diye konuştu.

Lübnan-İsrail ilişkilerine de değinen Trump, "İsraillilerin Lübnan'la imzaladıkları harika bir anlaşmaydı ve yeniden konuşlandırılıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de çok iyi anlaştıklarını, Şara'nın Hizbullah konusunda bir şeyler yapmak için devreye girmek istediğini belirterek, "Uzun süredir Hizbullah ile savaşıyor. Bence bu çok etkili olur." sözlerini sarf etti.

Donald Trump ’çok güçlü biçimde vuracağız’ dedi: Kazma Dağı neden önemli? Fordo ve Natanz’dan sonra...

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın yer altı nükleer tesisine ev sahipliği yaptığı iddia edilen Kazma Dağı'nı hedef alacaklarını açıklamasının ardından konuya ilişkin tartışmalar giderek büyüyor.

ABD'nin 22 Haziran 2025'te düzenlediği ve "Gece Yarısı Çekici Harekatı" adı verilen saldırılarda Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisler hedef alınmış, Washington ve Tel Aviv yönetimleri bu saldırıların İran'ın nükleer programına ciddi darbe vurduğunu açıklamıştı.

Ancak daha sonra uydu görüntülerinde Kazma Dağı çevresinde yeni inşaat ve tahkimat faaliyetleri tespit edilmişti. Uluslararası basında yer alan analizlerde, dağın içindeki tünel girişlerinin hava saldırılarına karşı toprak ve kaya ile güçlendirildiği, bölgede ağır iş makineleri ile kazı çalışmalarının sürdüğü iddia edildi.

Donald Trump ’çok güçlü biçimde vuracağız’ dedi: Kazma Dağı neden önemli? Fordo ve Natanz’dan sonra...

İsrail istihbaratının da İran'ın çok sayıda son teknoloji nükleer santrifüjü Kazma Dağı'na taşıdığı, yerin derinliklerine gömdüğü ve böylece hava saldırılarında hedef alınmalarını zorlaştırdığı yönünde bazı değerlendirmeleri bulunuyor.

İRAN NÜKLEER FAALİYETLERİNİ KAZMA DAĞI'NIN DERİNLİKLERİNDE Mİ YÜRÜTÜYOR?

Kazma Dağı, Natanz Nükleer Santrali'ne bir buçuk kilometre mesafede bulunuyor.

Dağın en önemli özelliği sert granit yapısına sahip olması. İran'ın dağın altında 80 ila 100 metre derinliğe kadar kazı yaptığı iddia ediliyor. Dağın toplam derinliğinin ise 600 metreye kadar ulaştığı belirtiliyor.

Dağın içindeki kazı çalışmalarının ilk olarak 2007 yılında planlandığı ancak kazıların sistematik olarak 2020 yılında başladığı ifade ediliyor.

Donald Trump ’çok güçlü biçimde vuracağız’ dedi: Kazma Dağı neden önemli? Fordo ve Natanz’dan sonra...

İran'ın, Natanz Nükleer Santrali'nde 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen sabotaj eylemleri nedeniyle önemli santrifüjlerini güvence altına almak için Natanz'a oldukça yakın Kazma Dağı'nın içine taşıdığı iddia ediliyor.

Nitekim en gelişmiş sığınak delici bombaların dahi granit yapısı nedeniyle dağın iç kesimlerine nüfuz edemediği belirtiliyor.

İran'ın eski Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de ülkesinin, Natanz Nükleer Santrali'nin 2020 ve 2021 yılında zarar görmesinin ardından üretim zincirinin kırılmaması amacıyla santrifüjlerin taşınmasının gündemde olduğunu ve konuyla ilgili bir dağın içerisine yerleştirileceğini açıklamıştı.

Donald Trump ’çok güçlü biçimde vuracağız’ dedi: Kazma Dağı neden önemli? Fordo ve Natanz’dan sonra...

Salihi santrifüjlerin nereye taşınacağına dair bölge ismi vermese de üretim zincirinin kırılmaması adına uzak bir bölgeye değil Kazma Dağı'nın içine taşındığı yorumları yapıldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de 12 gün süren savaş sırasında İran'a ait üçüncü bir nükleer tesisin hasar gördüğünü, İsfahan yakınlarındaki bu tesisin saldırı sırasında henüz faaliyete geçmediğini açıklamıştı.

Erakçi'nin bu ifadelerinin de yeni santralin Kazma Dağı'nın derinliklerinde kurulduğu iddialarını güçlendirdiği yorumları yapılmıştı

#DONALD TRUMP

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