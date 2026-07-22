Donald Trump ’çok güçlü biçimde vuracağız’ dedi: Kazma Dağı neden önemli? Fordo ve Natanz’dan sonra...

Trump, "Herkesle görüşüyorum. Birçok insanın görüşmemem gerektiğini düşündüğü insanlarla da görüşüyorum ve işler yolunda gidiyor. Şunu söyleyebilirim; eğer Başkan (Lübnan Cumhurbaşkanı Avn) Hizbullah ile görüşmemi isterse, 'biliyorsunuz ki uzun zamandır Hizbullah ile birlikte yaşıyor', görüşürüm." diye konuştu.

Lübnan-İsrail ilişkilerine de değinen Trump, "İsraillilerin Lübnan'la imzaladıkları harika bir anlaşmaydı ve yeniden konuşlandırılıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de çok iyi anlaştıklarını, Şara'nın Hizbullah konusunda bir şeyler yapmak için devreye girmek istediğini belirterek, "Uzun süredir Hizbullah ile savaşıyor. Bence bu çok etkili olur." sözlerini sarf etti.