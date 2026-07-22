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Donald Trump 'çok güçlü biçimde vuracağız' dedi: Kazma Dağı neden önemli? Fordo ve Natanz'dan sonra...
Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 10:05
Donald Trump 'çok güçlü biçimde vuracağız' dedi: Kazma Dağı neden önemli? Fordo ve Natanz'dan sonra...
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan son çatışmaların ardından yeni saldırılarını İran'ın "Kazma Dağı bölgesine çok yakında, çok güçlü biçimde" yapacaklarını belirtti. Natanz Nükleer Santrali'ne bir buçuk kilometre mesafede bulunan Kazma Dağı en gelişmiş sığınak delici bombaların dahi granit yapısı nedeniyle iç kesimlerine ulaşamamasıyla biliniyor. Peki Kazma Dağı neden önemli? İşte detaylar!