Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dubai Prensi El Maktum'un her yaptığı olay! Sosyal medyada çok konuşulunca...
Giriş Tarihi: 10.03.2020 07:41 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 10:50

Dubai Prensi El Maktum'un her yaptığı olay! Sosyal medyada çok konuşulunca...

Dubai'nin genç prensi sosyal medyanın en fazla ilgi gösterdiği isimlerden biri. Lüks yaşamı ve sportif faaliyetleriyle adından sık sık söz ettiriyor. Dubai Prensi ve Dubai Yürütme Kurulu Başkanı Şeyh Hamdan Bin Muhammed Bin Raşit El Maktum son dönemin en popüler sosyal medya kullanıcılarından biri. Yakışıklı Prensin her yaptığı olay oluyor. Paylaşımları binlerce beğeniyi anında alıyor. Takipçi sayısı ise günden güne artıyor. Arap Prensler eskiye nazaran artık sosyal medyayı daha fazla kullanarak tanınma oranlarını arttırıyorlar.

Dubai Prensi El Maktum’un her yaptığı olay! Sosyal medyada çok konuşulunca...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dubai Prensi El Maktum’un her yaptığı olay! Sosyal medyada çok konuşulunca...

Şeyh Hamdan Instagram'ın yıldızları arasında yer alıyor. İnstagram'da 9 milyona geçen bir takipçi sayısı bulunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dubai Prensi El Maktum’un her yaptığı olay! Sosyal medyada çok konuşulunca...

İşte Dubai Prensi Şeyh Hamdan'ın gözler önünde sergilediği çılgın ve zengin hayatı..

Dubai Prensi El Maktum’un her yaptığı olay! Sosyal medyada çok konuşulunca...
Dubai Prensi El Maktum’un her yaptığı olay! Sosyal medyada çok konuşulunca...
SON DAKİKA