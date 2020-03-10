Dubai Prensi El Maktum’un her yaptığı olay! Sosyal medyada çok konuşulunca...

Dubai'nin genç prensi sosyal medyanın en fazla ilgi gösterdiği isimlerden biri. Lüks yaşamı ve sportif faaliyetleriyle adından sık sık söz ettiriyor. Dubai Prensi ve Dubai Yürütme Kurulu Başkanı Şeyh Hamdan Bin Muhammed Bin Raşit El Maktum son dönemin en popüler sosyal medya kullanıcılarından biri. Yakışıklı Prensin her yaptığı olay oluyor. Paylaşımları binlerce beğeniyi anında alıyor. Takipçi sayısı ise günden güne artıyor. Arap Prensler eskiye nazaran artık sosyal medyayı daha fazla kullanarak tanınma oranlarını arttırıyorlar.