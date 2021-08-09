Dünya alevlerle boğuşuyor: ABD ve Yunanistan'dan korkutan görüntüler...

HAFTALARDIR SÖNDÜRÜLEMİYOR

Türkiye gibi dünyanın birçok ülkesi de yangınlarla boğuşuyor. Bu durumu "Dünya Ateş Çağı'na giriyor" diyerek değerlendiren ABD'li Profesör Stephen Pyne'ın da işaret ettiği gibi yeni dönemde uzun süren ve söndürülemeyen yangınların sayısı giderek artıyor.