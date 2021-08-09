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Haberler Galeri Dünya alevlerle boğuşuyor: ABD ve Yunanistan'dan korkutan görüntüler...
Giriş Tarihi: 09.08.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 11:06

Dünya alevlerle boğuşuyor: ABD ve Yunanistan'dan korkutan görüntüler...

ABD, Yunanistan, Rusya başta olmak üzere birçok bölgede devam eden orman yangınları milyonlarca hektarlık araziyi adeta küle çevirdi. ABD'nin California eyaletinde üç haftadır süren orman yangını eyalet tarihinin en büyük orman yangını olarak tarihe geçti. Yunanistan'da ise 11 gündür birçok noktada devam eden orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bununan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Çıkan yangınlar şimdiye kadar görülmemiş bir kabus gibi" ifadelerini kullandı.

Dünya alevlerle boğuşuyor: ABD ve Yunanistan’dan dehşete düşüren görüntüler...

ABD, Yunanistan ve Rusya gibi birçok ülkede orman yangınları milyonlarca hektarlık alanı küle çevirdi. ABD'deki yangınlarda 8 kişi kayıp. Yunanistan ve Sibirya'daki yangınlar ise yerleşim yerlerini tehdit ediyor...

Dünya alevlerle boğuşuyor: ABD ve Yunanistan’dan dehşete düşüren görüntüler...

HAFTALARDIR SÖNDÜRÜLEMİYOR

Türkiye gibi dünyanın birçok ülkesi de yangınlarla boğuşuyor. Bu durumu "Dünya Ateş Çağı'na giriyor" diyerek değerlendiren ABD'li Profesör Stephen Pyne'ın da işaret ettiği gibi yeni dönemde uzun süren ve söndürülemeyen yangınların sayısı giderek artıyor.

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Dünya alevlerle boğuşuyor: ABD ve Yunanistan’dan dehşete düşüren görüntüler...

Nitekim ABD başta olmak üzere Yunanistan, İtalya, İspanya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkedeki yangınlar haftalardır söndürülemiyor.

Dünya alevlerle boğuşuyor: ABD ve Yunanistan’dan dehşete düşüren görüntüler...

YUNANİSTAN'DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMIYOR

Yunanistan'da birçok noktada 10 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamıyor.

Dünya alevlerle boğuşuyor: ABD ve Yunanistan’dan dehşete düşüren görüntüler...

İçerisinde başkent Atina'nın yer aldığı Attika bölgesinin kuzey kesimleri ve Eğriboz Yarımadası ile Mora Yarımadası'ndaki yangınlar yer yer yeniden alevlenirken; ülke genelindeki yangınlarda en az 500 bin dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisiyle yüzlerce ev ve iş yeri kül oldu, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

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