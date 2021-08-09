Giriş Tarihi: 09.08.2021 11:04Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 11:06
Dünya alevlerle boğuşuyor: ABD ve Yunanistan'dan korkutan görüntüler...
ABD, Yunanistan, Rusya başta olmak üzere birçok bölgede devam eden orman yangınları milyonlarca hektarlık araziyi adeta küle çevirdi. ABD'nin California eyaletinde üç haftadır süren orman yangını eyalet tarihinin en büyük orman yangını olarak tarihe geçti. Yunanistan'da ise 11 gündür birçok noktada devam eden orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bununan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Çıkan yangınlar şimdiye kadar görülmemiş bir kabus gibi" ifadelerini kullandı.