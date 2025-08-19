Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 19.08.2025 10:35 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 10:50

Dünya Beyaz Saray'a kilitlendi: Ukrayna zirvesinden önemli çıkarımlar! Uluslararası medya görüşmeyi böyle yorumladı

Beyaz Saray'da dün ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldi. Rusya Ukrayna savaşının çözümüne yönelik gerçekleştirilen toplantıda, Kiev'e verilebilecek güvenlik garantileri önemli bir yer tuttu. Trump, Rus lider Vladimir Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Üçlü bir zirvenin gerçekleşebilme olasılığı gündeme geldi. Tüm bu yaşananlardan sonra dünya basını önemli çıkarımlarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya-Ukrayna barış süreci için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırladı.

BEYAZ SARAY'DA LİDERLER ZİRVESİ

Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelen Trump, toplantıya bir süre ara verip Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılan toplantı yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

TRUMP: "BİR VEYA İKİ HAFTA İÇİNDE ANLAŞMAYA VARABİLİRİZ"

Liderlerin görüşmesi sonrasında ilk sözü alan Trump, "Sizi burada ağırlamak büyük bir onur. Burası özel bir yer. Beyaz Saray, nereden gelirseniz gelin çok şey ifade eden ve gerçekten çok güzel bir yer. Bugün gerçekleşen tüm harika şeyler için teşekkür ederim. Ukrayna'daki katliamları sona erdirmek ve savaşı durdurmak için önemli görüşmeler yaptık. Hepimiz aynı amaç için çalışıyoruz: Çok basit bir amaç, öldürmeyi durdurmak, bu sorunu çözmek istiyoruz. Bir veya iki hafta içinde bir anlaşmaya varabiliriz. Bu korkunç savaşı sonlandırabileceğimize inanıyorum. Ben bu katliama son vermek istiyorum. Çok sayıda insan ölüyor ve onları kurtarmalıyız. Kurtarmalıyız. Hepimiz kalıcı bir barış için çalışırken acil bir ateşkesin olmasını tercih ederim" dedi.

Trump, Putin ile de dolaylı görüşme yaptığını aktararak, "Az önce Başkan Zelenskiy ile bir araya gelme şerefine nail oldum ve birçok konuyu ele aldık. Bugün Başkan Putin ile de dolaylı olarak görüştüm. Bu toplantının hemen ardından Putin'i arayacağız. Eminim ki sağlam, iyi, belki de harika bir toplantı olacak. Sonrasında üçlü bir anlaşma üzerinde çalışıp, bunu sonuçlandırmak istiyoruz. Çünkü 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle bir şey yaşanmadı" diye konuştu.

Trump ayrıca Avrupa liderlerine hitaben, "Bunlar büyük ülkelerin liderleri ve Avrupa'nın her yerinde saygı duyulan kişiler. Bence Avrupa'nın diğer ülkeleri adına da konuşuyorlar. Bugün, güvenlik dahil olmak üzere neredeyse her konuda bir karara varacağız" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY: "GÜVENLİK GARANTİLERİ ÇOK ÖNEMLİ"

Zelenskiy de açıklamasında güvenlik taleplerini ön plana çıkarttı. Ukraynalı lider, "Ukrayna'nın yanında birçok ülke, halkımız ve hepimiz bu savaşın bitmesini istiyoruz. Rusya'yı durdurun, bu savaşı durdurun, bunu konuştuk ve güvenlik garantileri hakkında daha fazla konuşacağız. ABD'nin bu kadar güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması çok önemli" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Trump'a savaştaki esirler ve kaçırılan Ukraynalı çocuklar konusundaki hassasiyetini de aktararak, "Esirlerin değiş tokuş edilmesi çok önemli. Kaçırılan çocuklarımızın ailelerine dönmesi için gösterdiğiniz çabalar için teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu, halkımız için tarihi bir olay olabilir. Güvenlik garantileri, çocukların geri getirilmesi, savaşçılarımız ve sivillerimiz için yıllarca geçerli olacak taahhütler istiyoruz" dedi.

RUTTE: "ATEŞKES İMZALANMALI"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, savaşın geldiği noktada acil adım atılması çağrısı yaparak, "Şu anda bir çıkmazdayız Başkan Putin ile birlikte. Bu savaşı bir an evvel bitirmek için çalışmalıyız. Ukrayna'nın kalıcı bir barışa varması için sizinle birlikte çalışıyoruz" dedi.

MACRON: "NATO DEVREYE GİRMELİ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Avrupa'nın sorumluluğunu vurgulayarak, "Güvenilir bir Ukrayna ordusu şart. NATO'nun da burada destek vermesi gerek. Avrupalıların bu konuda üzerlerine düşeni yapacağını göstermesi gerek. Burada dürüst ve kalıcı bir barış için atılması gereken adımlar belli. Üçlü görüşmede bu iş sonuca bağlanmalı" ifadelerini kullandı.

STARMER: "BU BEYAZ SARAY İÇİN BİR İLK"

İngiltere Başbakanı Keith Starmer, Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusuna vurgu yaparak, "Sadece Ukrayna'nın güvenliğinden bahsetmiyoruz. Avrupa'nın ve İngiltere'nin güvenliğinden de bahsediyoruz. Bu yüzden bu konu bu kadar önemli. Sayın Başkan, telefonda birkaç kez görüşmüştük, ancak şimdi masada oturup bu konuyu ilerletebiliyoruz. Gerçekten bu öğleden sonra doğru yaklaşımı sergileyerek, özellikle güvenlik garantileri konusunda gerçek bir ilerleme kaydedebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Starmer ayrıca toplantının önemine değinerek, "Bu Beyaz Saray için bir ilk. Uzun zamandan beri hiç bu kadar lider bir araya gelmemişti" açıklamasını yaptı.

VON DER LEYEN: "ÇOCUKLARIN GERİ DÖNMESİ ÖNCELİĞİMİZ"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise açıklamasında, "Avrupalılar olarak dost ve müttefikler olarak buradayız. Katliamın durdurulması gerçekten ortak çıkarımızdır. Güvenlik garantileri üzerinde çalıştığımızı duymak çok güzel. Ancak kaçırılan binlerce Ukrayna çocuğundan bahsettiğiniz için de teşekkür etmek istiyorum. Bir anne ve büyükanne olarak her bir çocuğun ailesine geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

MERZ: "ATEŞKES GÖRMEK İSTİYORUZ"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Trump'ın geçen hafta Alaska'da Putin ile görüşmesinin daha ciddi müzakerelerin önünü açtığını belirtti. Merz, Avrupalı liderlerin daha fazla görüşme yapılmadan önce ateşkes görmek istediğini yineleyerek, "Rusya'ya baskı yapmaya çalışalım. Çünkü bugün yürüttüğümüz bu çabaların güvenilirliği, ciddi müzakerelerin başlangıcından itibaren, bir sonraki adımdan itibaren en azından ateşkesin sağlanmasına bağlı. Bu yönü vurgulamak istiyorum ve bir sonraki toplantıda, nerede olursa olsun, üçlü bir toplantı olması gereken bu toplantıda ateşkesin sağlanmasını istiyorum" dedi.

MELONİ: "BARIŞA ULAŞMAK İSTİYORSAK BUNU BİRLEŞEREK YAPMAMIZ GEREK"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'ya verdikleri desteği ve barışa yönelik taleplerini dile getirdi. Meloni, "Bence bu önemli bir gün, yeni bir aşama. Çünkü 3 buçuk yıldır Rus tarafında diyaloga istekli olduğuna dair hiçbir işaret görmedik. Yani bir şeyler değişiyor. Bir şeyler değişti. Size teşekkürler. Ukrayna'nın, Ukraynalıların cesareti ve hepimizin Ukrayna'ya sağladığımız birlik sayesinde savaş alanında sağlanan duruşa da teşekkürler. Bunu belirtmemin nedeni, barışa ulaşmak ve adaleti sağlamak istiyorsak bunu birleşerek yapmamız gerektiğini hatırlatmak istememdir. Bu nedenle bugün çok güzel bir gün. İtalya'nın desteğine güvenebilirsiniz. Başından beri Ukrayna'nın yanındayız ve barışa yönelik çabalarınızı kesinlikle destekliyoruz" dedi.

STUBB: "SON İKİ HAFTADA DAHA FAZLA İLERLEME KAYDETTİK"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, barış sürecindeki ilerlemeyi vurgulayarak, "Son iki hafta içinde bu savaşı sona erdirmek için son 3 buçuk yılda elde ettiğimizden daha fazla ilerleme kaydettik. Bence bu toplantıdan çıkması gereken sonuç, güvenlik garantileri kapsamında bir adım olmalı. Sizinle, Başkan Putin'le, Başkan Zelenskiy'le gerçekleşmesi gereken üçlü görüşmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Stubb ayrıca, "Rusya ile 800 millik sınırımız var, tarihi tecrübelerimiz var. 1944'te çözüm bulduk, 2025'te de kalıcı ve adil bir barış için çözüm bulabileceğimize inanıyorum" dedi.

ÜÇLÜ ZİRVE İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

Trump, dün Beyaz Saray'da hem Zelenskiy hem de Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, Avrupalı liderlerin isimlerini tek tek sayarak kendileriyle çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

ABD Başkanı, Doğu Salonunda başlayan görüşmenin Oval Ofis'te farklı bir formattaki toplantıyla sona erdiğini vurgulayarak, "Toplantı sırasında, ABD ile koordineli olarak çeşitli Avrupa ülkeleri tarafından sağlanacak Ukrayna için güvenlik garantileri konusunu görüştük. Herkes Rusya/Ukrayna için barış olasılığından çok memnun." yorumunu yaptı.

Trump, toplantıların sonunda Putin'i telefonla aradığını kaydederek, "Devlet Başkanı Putin ile Devlet Başkanı Zelenskiy arasında yeri henüz belirlenmemiş bir toplantı için hazırlıklara başladım. Bu görüşme gerçekleştikten sonra iki devlet başkanı ve benim de katılacağım üçlü bir toplantı yapacağız." ifadesini kullandı.

Bu adımın savaşı sona erdirebilmek adına çok önemli olduğuna işaret eden Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un bu görüşmenin ayarlanması konusunda çalışmaya başladığını belirtti.

KREMLİN: SAMİMİ VE OLDUKÇA YAPICI BİR TELEFON GÖRÜŞMESİYDİ

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın, Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderler ile gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından Putin ile yaklaşık 40 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Görüşmenin Trump'ın inisiyatifiyle gerçekleştirildiğine dikkat çeken Uşakov, Putin'in Alaska'da düzenlenen zirvedeki misafirperverliği ve iyi organizasyonu ile Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik kaydedilen ilerlemeden dolayı Trump'a teşekkür ettiğini söyledi.

Trump'ın, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve bazı Avrupa liderleriyle tamamlanan görüşmeler hakkında Putin'e bilgi verdiğini söyleyen Uşakov, "Putin ve Trump, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında görüşmelerin devam etmesine desteklerini belirttiler. Her iki lider, doğrudan Rusya ve Ukrayna müzakere heyeti temsilcilerinin seviyesinin yükseltilmesi fikrini müzakere ettiler." diye konuştu.

Rus ve Amerikan liderinin Ukrayna krizi ve diğer uluslararası güncel konularda birbirleriyle temas halinde olma konusunda anlaştığını vurgulayan Uşakov, Putin'in, telefon görüşmesi esnasında Trump'ın Ukrayna çözümüne yönelik çabalarının önemini vurguladığını dile getirdiğini aktardı.

Uşakov, "Görüşme samimi ve oldukça yapıcı bir şekilde gerçekleşti." ifadesini kullandı.

"PUTİN VE ZELENSKİY 2 HAFTA İÇİNDE BİR ARAYA GELECEK"

Merz, Trump, Zelenskiy, Rutte ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Zelenskiy'i desteklemek ve Avrupa'nın ortak çıkarlarını korumak için buraya geldiklerini dile getiren Merz, olası müzakereye Ukrayna'nın da katılması gerektiğini belirttiklerini ve böyle bir zirvenin ancak ateşkes sağlanması durumunda yapılabileceğini ilettiklerini söyledi.

Merz, "İkincisi, böyle bir zirve için kapsamlı hazırlıklar yapılmalıdır. Rusya Devlet Başkanının böyle bir zirveye katılmaya cesaret edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Bu nedenle ikna çalışmalarına ihtiyaç var." dedi.

Başbakan Merz, "Bir ara verildi ve bu sırada ABD Başkanı, Rus Devlet Başkanı ile telefonda görüştü ve Rusya Devlet Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı arasında önümüzdeki 2 hafta içinde bir görüşme yapılacağına karar verildi." diye konuştu.

Merz, görüşmenin nerede yapılacağının ise henüz kararlaştırılmadığını kaydetti.

"PUTİN İLE İKİLİ BİR GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Ukrayna merkezli RBC-Ukraine ajansının haberine göre Zelenskiy, Trump ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmede bulundu.

ABD ve Avrupa liderlerinin katılımıyla yapılması planlanan üçlü formatlı görüşme öncesi Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildiren Zelenskiy, "sancılı sorunların" çözümünde liderlik düzeyinin önemini vurguladı.

Zelenskiy, "Dediğim gibi, liderlik düzeyinde her türlü formata hazırız. Çünkü tüm bu karmaşık ve sancılı sorunları ancak liderlik düzeyinde çözebiliriz. Bu nedenle Putin ile ikili bir görüşmeye hazır olduğumuzu teyit ettim ve tüm Avrupa liderleri tarafından da desteklendim ve ardından üçlü bir görüşme bekliyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN BASKISI

Muhtemel ikili müzakereye, Putin'in katılmayı kabul edip etmeyeceği ihtimalini de değerlendiren Zelenskiy, bunun için ABD'nin baskısına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Zelenskiy, Beyaz Saray'daki toplantının "iyi sonuçlar verdiğini" savundu.

Putin ile muhtemel müzakere için henüz bir tarih belirlenmediğini kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna barış yolunda asla durmayacak." dedi.

Zelenskiy, toplantı kapsamında Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için gerekli başlangıç noktası ve temel konunun "güvenlik garantileri" olduğunu vurguladı.

Putin ile doğrudan görüşmelerde toprak meselelerinin gündemde olacağını kaydeden Zelenskiy, konuyu ilk kez Trump ve ekibiyle haritalar üzerinden görüşme fırsatı bulduğunu belirtti.

Zelenskiy, Beyaz Saray'da Trump ile ikili görüşmede sergilenen Ukrayna haritasına değinerek, haritanın, ülkesinin topraklarının "Rusya tarafından kontrol edildiği gösterilen oran ve kimin nereyi kontrol ettiği" konusunda doğru olmadığını söyledi.

ZELENSKİY GÜVENLİK GARANTİLERİNE DEĞİNDİ

New York Post haberine göre gazetecilere konuşan Zelenskiy, ülkesinin güvenlik garantilerinin 7 ila 10 gün içinde resmileştirileceğini belirterek, bunun ABD'den 90 milyar dolar değerinde silah satın alımı paketini de içereceğini bildirdi.

Zelenskiy, "Güvenlik garantileri muhtemelen ortaklarımıza duyurulacak. Tüm bunlar kağıt üzerinde kalacak ve önümüzdeki hafta, 10 gün içinde güvenlik garantilerinin detayları bir şekilde resmileştirilecek." dedi.

"BUGÜN ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI"

Öte yandan Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Beyaz Saray'daki toplantıya ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Bugün önemli bir adım atıldı." ifadesini kullanan Zelenskiy, toplantıyı "Avrupa ile ABD arası gerçek bir birliğin göstergesi" olarak niteledi.

Zelenskiy, "Liderler, Ukrayna'yı desteklemek ve bizi gerçek barışa, Ukrayna'yı ve tüm Avrupa'yı koruyacak güvenilir bir güvenlik mimarisine yaklaştıracak her şeyi görüşmek üzere bizzat bir araya geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda "güvenlik garantilerini" ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Bu, savaşı sona erdirmek için önemli bir başlangıç noktası ve kilit bir konu. ABD'nin bu garantileri desteklemeye ve bunların bir parçası olmaya hazır olduğuna dair verdiği önemli sinyali takdir ediyoruz." dedi.

"GÜVENLİK GARANTİLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Fox News'ün "Jesse Watters Primetime" programına konuk olan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Zelenskiy'nin ABD'deki üst düzey temaslarına ve Rusya-Ukrayna arasındaki olası barış sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rubio, "Rusya dahil herkes, sanırım çatışma sonrası Ukrayna'nın diğer ülkelerle güvenlik anlaşmaları kurma hakkına sahip olduğunu kabul edecektir. Bu tür bir güvenlik garantisi oluşturmak için Avrupalı müttefiklerimizle ve bu arada Avrupalı olmayan ülkelerle birlikte çalışıyoruz." dedi.

Ukrayna'nın elde edebileceği "en iyi güvenlik garantisinin" güçlü bir orduya sahip olmaktan geçtiğini hatırlatan Rubio, "Artık Ukrayna'ya silah vermiyoruz. Artık Ukrayna'ya para da vermiyoruz. Artık onlara silah satıyoruz ve Avrupa ülkeleri bunun parasını NATO aracılığıyla ödüyor. Silahları satın almak ve Ukrayna'ya transfer etmek için NATO'yu kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Rubio, program sunucusunun kıymetli maden anlaşmasının da "güzel bir güvenlik garantisi" şeklindeki yorumuna "Doğru." yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin olası görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Rubio, "Putin'in 'Elbette Zelenskiy ile görüşeceğim.' demesi bile büyük bir olay. Yani o odadan en iyi arkadaşlar olarak ayrılacaklarını söylemiyorum. O odadan bir barış anlaşmasıyla ayrılacaklarını söylemiyorum. Ama insanların artık birbirleriyle konuşuyor olması gerçeğini göz önünde bulundurarak, bunun 3,5 yıldır gerçekleşmediğini düşünüyorum." diye konuştu.

DÜNYA MEDYASINDAN ZİRVE DEĞERLENDİRMESİ

Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), "Trump'ın Zelenskiy ve Avrupalılarla görüşmesinden çıkarımlar" başlıklı haberinde Beyaz Saray'daki liderler zirvesini değerlendirdi.

"GÜVENLİK GARANTİLERİ SALDIRILARI ÖNLEYEBİLİR"

AP, Trump'ın, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerini destekleyebileceğini söylemesinin önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu. AP'ye göre, Ukrayna'nın NATO'ya katılımına izin verilmemesi, Rusya'nın saldırılarının önünü açabilirdi. Ancak güvenlik garantileri sayesinde bu saldırılar önlenebilir.

"AVRUPALILAR TRUMP'I ÖVDÜ"

AP, Avrupalı liderlerin Trump'ı övdüğünü bildirdi. AP'ye göre, Avrupalılar Ukrayna konusunda birlik içinde hareket etmeye başladı ve birçoğu kamuoyu yorumlarını Trump'a övgüler yağdırmak için kullandı. Trump'ın ağır gümrük vergileri uygulama tehditleri ve diğer konulardaki gerginlikler göz önüne alındığında, bu durum dikkat çekiciydi.

GÖZLER ZELENSKİY'İN KIYAFETİNDE

AP, Zelenskiy'in tartışma yaratan bir önceki kıyafeti yerine bu kez daha resmi bir kıyafet giydiğini ve bu nedenle farklı bir şekilde karşılandığını yazdı. AP'ye göre, dün Oval Ofis'te Trump ile yapılan görüşme, altı ay önceki görüşmeden çok farklıydı. AP, "Ukrayna lideri bu kez siyah gömlek ve blazer ceket giyerek hazırlıklı geldi" yorumunu yaptı.

MÜZAKERELERİN SEYRİ PUTİN'E BAĞLANIYOR

AP, son çıkarımında ise müzakerelerin bir sonraki adımının Putin'e bağlandığını yazdı.

"UKRAYNA GÖRÜŞMELERİNDEN ÖNEMLİ ÇIKARIMLAR"

İngiltere merkezli BBC, liderler zirvesini "Washington'daki Ukrayna görüşmelerinden önemli çıkarımlar" başlığıyla değerlendirdi.

ÜÇLÜ ZİRVE İÇİN SORU İŞARETLERİ

BBC, Putin-Zelenskiy görüşmesinin gündemde olduğunu ancak bunun daha önce başarısızlıkla sonuçlandığını yazdı. BBC'ye göre Zelenskiy aylardır Putin'le görüşmek için baskı yapıyor. Ancak Kremlin böyle bir görüşmeye ilgi duymuyor gibiydi. BBC, Putin-Zelenskiy görüşme fikrinin Moskova tarafından defalarca reddedilmesi nedeniyle gündemdeki üçlü zirveye temkinli yaklaştı.

ATEŞKESTEN GERİ ADIM ATILMASI AVRUPA'NIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

BBC, Avrupalıların Trump'ın ateşkesten geri adım atmasına tepki gösterdiğini bildirdi. BBC'ye göre, Trump, savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin başlamasından önce herhangi bir ateşkese ihtiyaç duymuyor gibi görünüyor. Geçmişte bu, Ukrayna'nın temel taleplerinden biriydi ve uzun vadeli bir çözümün ön koşulu olarak açıkça belirtilmişti. Ancak Trump, ateşkes konusunda "Gerekli olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Ancak BBC, Avrupalı liderlerin buna karşı çıktığını ve en güçlü itirazın Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den geldiğini bildirdi. Merz, "Bir sonraki toplantının ateşkes olmadan gerçekleşeceğini sanmıyorum. Öyleyse bunun üzerinde çalışalım ve Rusya'ya baskı yapalım." açıklamasında bulundu.

UKRAYNA'NIN GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK MI?

BBC, Trump'ın güvenlik garantilerine işaret ettiğini bildirdi. BBC'ye göre, Trump, Zelenskiy'e, savaşın sona erdirilmesine yönelik herhangi bir anlaşmada ABD'nin Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına almaya yardımcı olacağını söyledi ancak yardımın kapsamını belirtmedi.

"ZELENSKİY CAZİBESİNİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

BBC, Zelenskiy'in cazibesini artırmaya çalıştığı yorumunu yaptı. BBC'ye göre, Zelenskiy, son olarak Beyaz Saray'da bulunduğunda, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğe karşı duyduğu minnet eksikliği nedeniyle Başkan Yardımcısı JD Vance tarafından azarlanmıştı. Zelenskiy, bu kez geleneksel askeri kıyafeti yerine koyu renk bir takım elbise giymişti. Zelenskiy, toplantıda ayrıca aile bağlarını güçlendirmeye çalışarak, Trump'a Ukrayna First Lady'si Olena Zelenskiy'in ABD First Lady'si Melania Trump'a iletilmek üzere yazdığı mektubu verdi.