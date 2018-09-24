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gözüyle

Giriş Tarihi: 24.09.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 11:06
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Dünya gözüyle TEKNOFEST

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali " İstanbul", uluslararası kamuoyunun da ilgisini çekti. İngiltere'den Çin'e medya,gösterileri manşetlerine taşıdı.

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Dünya gözüyle TEKNOFEST

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) sponsoru olduğu İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali tüm hızı ve heyecanıyla sürüyor.

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Dünya gözüyle TEKNOFEST

Özellikle gençlerin festivale ilgisi yoğun. Uluslararası kamuoyu da İstanbul'u yakından izliyor.

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Dünya gözüyle TEKNOFEST

BBC, KIYASIYA YARIŞI MANŞETİNE TAŞIDI

İngiliz BBC kanalı, Formula-1 aracı, F16 uçağı ve jetlerin katıldığı yarışın görüntülerini ekrana taşıdı. Haberde yarışı, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun kazandığı bilgisine yer verildi.

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Dünya gözüyle TEKNOFEST

ABC News

TRT Haber'in haberine göre;Coşkulu gösteriler, Amerikan ABC News kanalında da yayınlandı. "Savaş uçağı, Tesla arabası ve motosikletten oluşan süper araçlar, Türkiye'nin ilk uzay ve teknoloji festivali 'in en hızlı aracı olmak için yarıştı" ifadeleri kullanıldı.

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Dünya gözüyle TEKNOFEST

Çin Haber Ajansı Xinhua

Çin medyası da 'e uzak kalmadı. Xinhua haber ajansı internet sitesinde, "Türkiye'nin ilk havacılık, teknoloji festivali İstanbul'da başladı" manşetini kullandı. Hava gösterisinin fotoğrafı paylaşıldı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın "Festival teknolojik ilerlemeyi ulusal bir amaç olarak tanıtmayı amaçlıyor." sözlerine yer verdi.

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Dünya gözüyle TEKNOFEST

Pakistan medya kanalı Nation

Pakistan'ın medya kanalı Nation, festivalden çok sayıda fotoğrafı internet sitesine taşıdı. Haberde İstanbul'un yeni havalimanına vurgu yapıldı. " havacılık, uzay ve teknoloji fuarında prototip savaş uçağı Hürjet sergileniyor..." ifadeleri yer aldı.

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