Dünya gözüyle TEKNOFEST

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) sponsoru olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali tüm hızı ve heyecanıyla sürüyor.