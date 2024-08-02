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Giriş Tarihi: 02.08.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 08:54

Dünya 'İmane Khelif' skandalını konuşuyor: Cinsiyetsizleştirme Olimpiyatları! | Mevlüt Tezel yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, cinsiyet uygunluk testinde başarısız olan ve Paris Olimpiyatları'nda kadın kategorisinde yarışmasına izin verilen Cezayirli sporcu İmane Khelif ile ilgili yaşanan tartışmaları bugünkü köşesinde değerlendirdi. Tezel, "Khelif'in maçlarını izlediğinizde bu farkı görüyorsunuz zaten!" dedi ve, "Ve şimdi çeyrek finalde boksörümüz Busenaz Sürmeneli'nin rakibinin Khelif olma ihtimali var." ifadelerini kullandı.

Dünya ’İmane Khelif’ skandalını konuşuyor: Cinsiyetsizleştirme Olimpiyatları! | Mevlüt Tezel yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel bugünkü köşesinde Paris Olimpiyatları'nda yaşanan yeni rezaleti kaleme aldı. Tezel, "2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda İtalyan kadın boksör Angela Carini, Cezayirli Imane Khelif ile çıktığı maçta 46'ncı saniyede ringden çekildi. Çünkü rakibinin erkek olduğunu düşündü ve bunu protesto etti." dedi.

Dünya ’İmane Khelif’ skandalını konuşuyor: Cinsiyetsizleştirme Olimpiyatları! | Mevlüt Tezel yazdı

İşte Tezel'in 'Cinsiyetsizleştirme Olimpiyatları' başlıklı yazısı

Çünkü rakibinin erkek olduğunu düşündü ve bunu protesto etti.

Düşünsenize dört yılınızı Olimpiyat madalyası kazanmak için harcıyorsunuz ve karşınıza kadın mı, erkek mi, trans mı olduğuna otoritelerin bile tam karar veremediği birisi çıkıyor!

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Dünya ’İmane Khelif’ skandalını konuşuyor: Cinsiyetsizleştirme Olimpiyatları! | Mevlüt Tezel yazdı

Imane Khelif 2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda, cinsiyet uygunluk testinde başarısız olduğu gerekçesiyle diskalifiye edilmişti.

Söz konusu durum Khelif'in olimpiyatlarda yarışmasına dair uluslararası düzeyde tartışmalara yol açtı.

Dünya ’İmane Khelif’ skandalını konuşuyor: Cinsiyetsizleştirme Olimpiyatları! | Mevlüt Tezel yazdı

Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) kriterleri doğrultusunda yarışmasına izin verildi.

İngiliz medyasında Khelif'in trans kadın değil, atipik bir testosteron seviyesine sahip biyolojik bir kadın olduğu ve bu yüzden yarışmasına izin verildiği yazıldı. Ama birçok spor otoritesi de Khelif'in normal bir kadından farklı olduğunda hemfikir.

Dünya ’İmane Khelif’ skandalını konuşuyor: Cinsiyetsizleştirme Olimpiyatları! | Mevlüt Tezel yazdı

Khelif'in maçlarını izlediğinizde bu farkı görüyorsunuz zaten!

Ve şimdi çeyrek finalde boksörümüz Busenaz Sürmeneli'nin rakibinin Khelif olma ihtimali var.

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