Giriş Tarihi: 02.08.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
08:54
Dünya 'İmane Khelif' skandalını konuşuyor: Cinsiyetsizleştirme Olimpiyatları! | Mevlüt Tezel yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, cinsiyet uygunluk testinde başarısız olan ve Paris Olimpiyatları'nda kadın kategorisinde yarışmasına izin verilen Cezayirli sporcu İmane Khelif ile ilgili yaşanan tartışmaları bugünkü köşesinde değerlendirdi. Tezel, "Khelif'in maçlarını izlediğinizde bu farkı görüyorsunuz zaten!" dedi ve, "Ve şimdi çeyrek finalde boksörümüz Busenaz Sürmeneli'nin rakibinin Khelif olma ihtimali var." ifadelerini kullandı.