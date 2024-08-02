Dünya ’İmane Khelif’ skandalını konuşuyor: Cinsiyetsizleştirme Olimpiyatları! | Mevlüt Tezel yazdı

İşte Tezel'in 'Cinsiyetsizleştirme Olimpiyatları' başlıklı yazısı

Çünkü rakibinin erkek olduğunu düşündü ve bunu protesto etti.

Düşünsenize dört yılınızı Olimpiyat madalyası kazanmak için harcıyorsunuz ve karşınıza kadın mı, erkek mi, trans mı olduğuna otoritelerin bile tam karar veremediği birisi çıkıyor!