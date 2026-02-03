Haberler
Dünya nefesini tuttu: Türkiye nadir görülen bir görüşmeye öncülük ediyor! İstanbul’daki barış masasında ne konuşulacak?
ABD ve İran arasında uzun süredir tırmanan gerilimde dengeleri değiştirebilecek kritik bir adım atılıyor. Ankara'nın girişimleri sonucu tarafların İstanbul'da bir araya gelmesi beklenirken, dünya kamuoyu gözünü Türkiye'de kurulacak barış masasına çevirdi. Uluslararası basına göre, nadir görülen bu yüz yüze görüşmede nükleer müzakerelerden yaptırımlara, askeri gerilimden bölgesel denklemlere kadar birçok başlık ele alınacak.