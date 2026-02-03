Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Dünya nefesini tuttu: Türkiye nadir görülen bir görüşmeye öncülük ediyor! İstanbul'daki barış masasında ne konuşulacak?
Giriş Tarihi: 03.02.2026 10:39 Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 10:46

Dünya nefesini tuttu: Türkiye nadir görülen bir görüşmeye öncülük ediyor! İstanbul’daki barış masasında ne konuşulacak?

ABD ve İran arasında uzun süredir tırmanan gerilimde dengeleri değiştirebilecek kritik bir adım atılıyor. Ankara'nın girişimleri sonucu tarafların İstanbul'da bir araya gelmesi beklenirken, dünya kamuoyu gözünü Türkiye'de kurulacak barış masasına çevirdi. Uluslararası basına göre, nadir görülen bu yüz yüze görüşmede nükleer müzakerelerden yaptırımlara, askeri gerilimden bölgesel denklemlere kadar birçok başlık ele alınacak.

ABD ve İran arasındaki gerilim devam ederken, Türkiye, Mısır ve Katar'ın girişimleri sonucu tarafların İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor.

MÜZAKERE MASASI TÜRKİYE'DE KURULUYOR

Axios haber sitesinin, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD ve İran arasında olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat Cuma günü İstanbul'da bir araya gelecek.

BARIŞ İÇİN "EN İYİ SENARYO"

Haberde "Türkiye, Mısır ve Katar'ın son birkaç gündeki diplomatik çabalarının bir sonucu" olarak nitelendirilen görüşmenin "en iyi senaryo" olduğu, ancak gerçekleşene kadar "hiçbir şeyin kesinleşmediği" savunuldu.

PEZEŞKİYAN MÜZAKERELER İÇİN ARAKÇİ'YE TALİMAT VERDİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bölgedeki dost devletlerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere teklifine yanıt verilmesi yönündeki taleplerini dikkate aldıklarına işaret eden Pezeşkiyan, "Uygun bir ortamın bulunması, tehditten arındırılmış olması, gayrimeşru ve akıl dışı beklentilerden uzak kalınması şartıyla, izzet, hikmet, maslahat ilkeleri temelinde ve ulusal çıkarlar çerçevesinde adil, hakkaniyetli bir müzakerenin zemininin hazırlanması için Dışişleri Bakanı'na talimat verdim." ifadelerini kullandı.

DÜNYA GÖZÜNÜ TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ

Barış masasının Türkiye'de kurulacak olması dünya basınında geniş yankı buldu.

Uluslararası haber ajansı Reuters, İran ve ABD'nin, nükleer görüşmelere cuma günü Türkiye'de yeniden başlayacağını, tarafların uzun süredir devam eden anlaşmazlık konusunda diplomasiyi yeniden canlandırmak ve yeni bir bölgesel savaşı engellemek amacıyla İstanbul'da bir araya geleceklerini bildirdi.

İRAN'IN MÜZAKERE ŞARTLARI

Reuters, iki ülkenin anlaşabilmesi için gerekli olan şartlara da değindi. Buna göre, Tahran müzakerelerin çeşitli boyutlarını ve yönlerini değerlendiriyor ve İran'a yönelik yaptırımların bir an önce kaldırılmasını istiyor.

Habere göre, İran müzakerelerin yeniden başlaması için ön koşul olmaması gerektiğini savunuyor ve uranyum zenginleştirme konusunda esneklik göstermeye hazır olduğunu bildiriyor.

Esneklik kapsamında, zenginleştirilmiş uranyumun devredilmesi ve bir konsorsiyum düzenlemesi kapsamında sıfır zenginleştirme seçeneğinin çözüm olarak kabul edilmesinin de seçenekler arasında olduğu belirtildi.

Tahran ayrıca, müzakerelerin başlaması için ABD'nin askeri unsurlarını İran'dan uzaklaştırmasını istiyor.

Haberde, "Top artık Trump'ın sahasında" ifadeleri kullanıldı.

"ANKARA TARAFLARA GERİLİMİN AZALTILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU"

Reuters, barış masasının Türkiye'de kurulacak olmasının önemini de vurgulayarak, Tahran ve Washington'ın bu hafta diplomasiye ve olası görüşmelere yeniden odaklanma konusunda anlaştığını ve bunun potansiyel ABD saldırılarına karşı bir erteleme anlamına gelebileceğini söyledi.

Habere göre, Ankara taraflara gerilimin azaltılması talebinde bulundu.

"NADİR GÖRÜLEN BİR GÖRÜŞME"

ABD merkezli The New York Times gazetesi, ABD ve İran'dan üst düzey yetkililerin, ülkeler arasındaki krizi yatıştırmayı amaçlayan görüşmeler için cuma günü İstanbul'da bir araya geleceklerini belirtti.

Habere göre, görüşmeye Türkiye, Katar ve Mısır'dan üst düzey yetkililerin de katılması bekleniyor.

The New York Times, görüşmelerin Türkiye'de yapılacak olmasının öneminden bahsederek, İstanbul'da gerçekleşecek müzakerelerin nadir görülen bir yüz yüze görüşme olacağını belirtti.

TRUMP'IN İRAN'DAN TALEPLERİ

Habere göre, anlaşma şartları için Trump'ın talepleri arasında İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sonlandırması, balistik füzelerine sınırlama getirmesi ve Orta Doğu'daki vekil güçlerine verdiği desteği kesmesi yer alıyor.

"GÖRÜŞMELERİ TÜRKİYE YÜRÜTÜYOR"

ABD merkezli NBC News haber kuruluşu ise, müzakerelerin Türkiye tarafından yürütüldüğünü ve Katar ile Mısır tarafından desteklendiğini bildirdi.

"ANLAŞMA İÇİN İYİMSER BİR HAVA HAKİM"

Habere göre, görüşmelerde ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme ve füze programına kısıtlamalar getirilmesi taleplerinin ele alınabileceği belirtildi.

İran'dan üst düzey iki hükümet yetkilisi, NBC News'e verdiği demeçte, Tahran'ın ABD ile müzakereye hazır olduğunu ve ülkenin zenginleştirilmiş uranyumdan arınmış bir noktaya ulaşması hedefiyle bir anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

"ANKARA BARIŞ İÇİN YOĞUN ÇABA GÖSTERDİ"

ABD merkezli The Washington Post gazetesi, ABD ile İran'ın barış masasına oturması için Türkiye'nin yoğun bir çaba gösterdiğini vurguladı.