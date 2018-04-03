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tarihinde bir ilk! En uzak yıldız...

Giriş Tarihi: 03.04.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 10:09
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tarihinde bir ilk! En uzak yıldız...
Dünya tarihinde bir ilk! En uzak yıldız...

Hubble Teleskobu, derin uzay gözlemleri sırasında 'dan 9 milyar ışık yılı uzaktaki bir yıldızı görüntüledi. Mavi dev yıldız, bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız oldu.

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tarihinde bir ilk! En uzak yıldız...
Dünya tarihinde bir ilk! En uzak yıldız...

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Hubble Teleskobu, derin uzay gözlemleri sırasında 'dan 9 milyar ışık yılı uzaktaki bir yıldızı görüntüledi.

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tarihinde bir ilk! En uzak yıldız...
Dünya tarihinde bir ilk! En uzak yıldız...

NASA araştırmacılarının uzayın derinliklerindeki bir supernova patlamasını incelerken, tesadüf eseri ortaya çıkan özel bir optik etki sayesinde kayda almayı başardıkları mavi dev yıldız, bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız oldu.

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tarihinde bir ilk! En uzak yıldız...
Dünya tarihinde bir ilk! En uzak yıldız...

"İKARUS" İSMİ VERİLDİ

ABD'nin Minnesota Üniversitesinden Patrick Kelly'nin önderlik ettiği araştırma ekibi, yeni keşfedilen yıldıza, Yunan mitolojisinde balmumundan yapılmış kanatlarıyla uçarken Güneş'e yaklaştıkça kanatları eriyen kahramandan ilhamla "İkarus" adını verdi.

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tarihinde bir ilk! En uzak yıldız...
Dünya tarihinde bir ilk! En uzak yıldız...

Bilim adamları İkarus'u "kütle çekimsel mercekleme" denilen, uzay derinlerinde optik gözlemler yaparken ön plandaki galaksi ve galaksi öbeklerindeki kütle çekiminin ışığı kırması ve bükmesiyle geri plandaki uzakta bulunan galaksiler ve gök cisimleri için büyüteç etkisi sayesinde görüntülemeyi başardı.

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tarihinde bir ilk! En uzak yıldız...
Dünya tarihinde bir ilk! En uzak yıldız...

'dan 5 milyar ışık yılı ötedeki "MACS J1149+2223" adı verilen galaksi öbeği yakınındaki süpernova patlamasını inceleyen bilim adamları, 2016'da galaksi öbeği içinde daha önce orada bulunmayan bir parlaklık olduğunu fark etti.

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tarihinde bir ilk! En uzak yıldız...
Dünya tarihinde bir ilk! En uzak yıldız...

Bu kare Hubble'ın objektifinden çekilen son dikkat çekici fotoğraflardan biri olabilir. Zira NASA'nın uzayın ücra köşelerini gözlemlemek için kullanıldığı Hubble, görevinin sonuna doğru emin adımlarla gidiyor.

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