Dünya tarihinde bir ilk! En uzak yıldız...

Hubble Teleskobu, derin uzay gözlemleri sırasında Dünya'dan 9 milyar ışık yılı uzaktaki bir yıldızı görüntüledi. Mavi dev yıldız, bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız oldu. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Hubble Teleskobu, derin uzay gözlemleri sırasında Dünya'dan 9 milyar ışık yılı uzaktaki bir yıldızı görüntüledi. NASA araştırmacılarının uzayın derinliklerindeki bir supernova patlamasını incelerken, tesadüf eseri ortaya çıkan özel bir optik etki sayesinde kayda almayı başardıkları mavi dev yıldız, bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız oldu. İKARUS İSMİ VERİLDİ ABD'nin Minnesota Üniversitesinden Patrick Kelly'nin önderlik ettiği araştırma ekibi, yeni keşfedilen yıldıza, Yunan mitolojisinde balmumundan yapılmış kanatlarıyla uçarken Güneş'e yaklaştıkça kanatları eriyen kahramandan ilhamla İkarus adını verdi. Bilim adamları İkarus'u kütle çekimsel mercekleme denilen, uzay derinlerinde optik gözlemler yaparken ön plandaki galaksi ve galaksi öbeklerindeki kütle çekiminin ışığı kırması ve bükmesiyle geri plandaki uzakta bulunan galaksiler ve gök cisimleri için büyüteç etkisi sayesinde görüntülemeyi başardı. Dünya'dan 5 milyar ışık yılı ötedeki MACS J1149+2223 adı verilen galaksi öbeği yakınındaki süpernova patlamasını inceleyen bilim adamları, 2016'da galaksi öbeği içinde daha önce orada bulunmayan bir parlaklık olduğunu fark etti. Bu kare Hubble'ın objektifinden çekilen son dikkat çekici fotoğraflardan biri olabilir. Zira NASA'nın uzayın ücra köşelerini gözlemlemek için kullanıldığı Hubble, görevinin sonuna doğru emin adımlarla gidiyor.