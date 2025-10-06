Dünya Türkiye’yi izledi: Gazze’ye destek yürüyüşü geniş yankı uyandırdı! ‘En çarpıcı dayanışma gösterisi’

Katil İsrail'in soykırıma maruz bıraktığı Gazze'ye destek amacıyla dün birçok ilde yürüyüş ve etkinlikler düzenlendi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun dört bir tarafında vatandaşlar terör devleti İsrail'i protesto için meydanlara akın etti.