Giriş Tarihi: 06.10.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:10
Dünya Türkiye’yi izledi: Gazze’ye destek yürüyüşü geniş yankı uyandırdı! ‘En çarpıcı dayanışma gösterisi’
İşgalci İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma karşı Türkiye tek yürek oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehirde düzenlenen yürüyüşlerde yüzbinlerce vatandaş, Filistin halkına destek için meydanları doldurdu. Türkiye'deki bu dev dayanışma gösterisi dünya basınında da geniş yankı buldu. Önde gelen haber kuruluşları, Türkiye'nin Gazze için sergilediği duyarlılığı "en çarpıcı dayanışma örneklerinden biri" olarak değerlendirdi.