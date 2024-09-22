Dünyaca ünlü Times Meydanı'nda "Türkiye'ye yatırım yapın" mesajı: Dünyanın bağlantı noktası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Başkan Erdoğan'a ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat başta olmak birçok bakan eşlik etti. Bu ziyaret ile yeni yatırımların da Türkiye'ye çekilmesi hedefleniyor. 'DÜNYANIN BAĞLANTI NOKTASI' Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin 'Invest in Türkiye' ve dünyanın bağlantı noktası anlamına gelen 'Nexus of the World' mesajları, New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'ndaki dijital panolarda yayımlandı. 'TÜRKİYE STRATEJİK KONUMUYLA KÜRESEL PAZARLARA ERİŞİM SAĞLIYOR' Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, bu mesajlarla Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktadaki konumuyla küresel pazarlara sunduğu erişimi vurguluyor. Güçlü, dayanıklı ve hızlı büyüyen bir ekonomiye sahip Türkiye'nin yatırım süreçlerini kolaylaştırıcı reformları kararlılıkla hayata geçirdiği, derin, yetenekli ve rekabetçi bir yetenek havuzu sunmasının yanı sıra stratejik konumuyla küresel pazarlara erişim sağladığı belirtiliyor. Mesajlar, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'un dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırladığı bu dönemde düzenli aralıklarla gösterilmeye devam edecek.