Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünyaca ünlü Times Meydanı'nda "Türkiye'ye yatırım yapın" mesajı: Dünyanın bağlantı noktası
Giriş Tarihi: 22.09.2024 22:46 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 22:46

Dünyaca ünlü Times Meydanı'nda "Türkiye'ye yatırım yapın" mesajı: Dünyanın bağlantı noktası

ABD'nin New York kentindeki dünyaca ünlü Times Meydanı'ndan "Türkiye'ye yatırım yapın" mesajı verildi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Times Meydanı'ndaki dijital panolarda, "Invest in Türkiye" ve dünyanın bağlantı noktası anlamına gelen "Nexus of the World" mesajlarını yayımladı.

AA
Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda Türkiye’ye yatırım yapın mesajı: Dünyanın bağlantı noktası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti.

Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda Türkiye’ye yatırım yapın mesajı: Dünyanın bağlantı noktası

Başkan Erdoğan'a ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat başta olmak birçok bakan eşlik etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda Türkiye’ye yatırım yapın mesajı: Dünyanın bağlantı noktası

Bu ziyaret ile yeni yatırımların da Türkiye'ye çekilmesi hedefleniyor.

Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda Türkiye’ye yatırım yapın mesajı: Dünyanın bağlantı noktası

"DÜNYANIN BAĞLANTI NOKTASI"

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin "Invest in Türkiye" ve dünyanın bağlantı noktası anlamına gelen "Nexus of the World" mesajları, New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'ndaki dijital panolarda yayımlandı.

Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda Türkiye’ye yatırım yapın mesajı: Dünyanın bağlantı noktası

"TÜRKİYE STRATEJİK KONUMUYLA KÜRESEL PAZARLARA ERİŞİM SAĞLIYOR"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, bu mesajlarla Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktadaki konumuyla küresel pazarlara sunduğu erişimi vurguluyor.

SON DAKİKA