Giriş Tarihi: 18.10.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 12:23

Dünyaca ünlü yıldızlar ve futbolcular Filistin’e desteklerini sosyal medyada paylaştı: “Filistin özgür olacak”

İsrail, Filistin ve Gazze'de insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail güçlerinin Gazze'deki hastane saldırısına sert tepki gösterdi. 800 kişinin ölümüne yol açan hava saldırısı dünyada büyük yankı uyandırıp insanların gözünü açarken, bazı sporcu ve ünlü çatışmaların en başından beri Filistin'in haklı olduğunu dile getirmekten korkmadılar. Özellikle Gazze'ye destek gösteren sporcuların kara listeye alındığı bu dönemde Galatasaraylı Hakim Ziyech, eski Beşiktaşlı Mohammed Elneny ve Manchester United efsanesi Eric Cantona soykırıma karşı çıktı. Manken Gigi Hadid, mankenlik kariyeri bitse dahi Filistin halkının yanında olacağını söyledi.