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Haberler Galeri Dünyaca ünlü yıldızlar ve futbolcular Filistin’e desteklerini sosyal medyada paylaştı: “Filistin özgür olacak”
Giriş Tarihi: 18.10.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 12:23

Dünyaca ünlü yıldızlar ve futbolcular Filistin’e desteklerini sosyal medyada paylaştı: “Filistin özgür olacak”

İsrail, Filistin ve Gazze'de insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail güçlerinin Gazze'deki hastane saldırısına sert tepki gösterdi. 800 kişinin ölümüne yol açan hava saldırısı dünyada büyük yankı uyandırıp insanların gözünü açarken, bazı sporcu ve ünlü çatışmaların en başından beri Filistin'in haklı olduğunu dile getirmekten korkmadılar. Özellikle Gazze'ye destek gösteren sporcuların kara listeye alındığı bu dönemde Galatasaraylı Hakim Ziyech, eski Beşiktaşlı Mohammed Elneny ve Manchester United efsanesi Eric Cantona soykırıma karşı çıktı. Manken Gigi Hadid, mankenlik kariyeri bitse dahi Filistin halkının yanında olacağını söyledi.

Dünyaca ünlü yıldızlar ve futbolcular Filistin’e desteklerini sosyal medyada paylaştı: “Filistin özgür olacak”

İsrail Hamas çatışmalarında 11'inci güne girildi ve İsrail, her gün yeni bir savaş suçu işlemeye devam ediyor. Soykırıma sessiz kalamayan ve kamuoyu desteği yaratmak isteyen sanatçılar da sosyal medyadan takipçilerini Filistin'i desteğe çağırıyor.

Dünyaca ünlü yıldızlar ve futbolcular Filistin’e desteklerini sosyal medyada paylaştı: “Filistin özgür olacak”

Karim Benzema

Real Madrid efsanesi Karim Benzema, 15 Ekim'de X üzerinden yaptığı paylaşımda haksız yere bombalanan ve öldürülen Gazze halkı için dua ettiğini dile getirdi.

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Dünyaca ünlü yıldızlar ve futbolcular Filistin’e desteklerini sosyal medyada paylaştı: “Filistin özgür olacak”

Mohammed Elneny

Instagram'da 5,5 milyon takipçiye sahip olan Arsenal'li Elneny, Instagram'da profil fotoğrafını Filistin bayrağı yaptı. 2 yıl önce yaşanan olaylarda da Elneny tepkisini gizlememişti.

Dünyaca ünlü yıldızlar ve futbolcular Filistin’e desteklerini sosyal medyada paylaştı: “Filistin özgür olacak”

Mesut Özil

Real Madrid ve Arsenal'da forma giymiş Türk futbolcu Mesut Özil de Filistin'e yardımı korkusuzca dile getiren isimler arasında. Savaşın durması gerektiğini dile getiren Özil, hiç durmadan sesini duyurmaya çalışıyor. Instagram üzerinden "Özgür Filistin" paylaşımında bulunmuştu.

Dünyaca ünlü yıldızlar ve futbolcular Filistin’e desteklerini sosyal medyada paylaştı: “Filistin özgür olacak”

Mohammed Salah

Sosyal medyada herhangi bir paylaşımı bulunmasa da Salah'ın Gazze'ye maddi destek sağladığı gelen bilgiler arasında.

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