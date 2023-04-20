Dünyanın en güçlü donanmaları listesi belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri...

Denize kıyısı olan ülkeler için deniz kuvvetlerine sahip olmak hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda dünyanın en güçlü donanmaları listesi, ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından gemi ve personel sayılarını baz alarak hesaplanıyor. Türkiye ise 'Dünyanın en güçlü donanmaları' listesinde her yıl olduğu gibi yine üst sıralarda yer aldı. Peki, ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türk donanması kaçıncı sırada yer aldı? İşte 2023 Dünyanın en güçlü donanmaları sıralaması…