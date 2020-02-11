Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! İşte inanılmaz değişimi

Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! İşte inanılmaz değişimi

'nın başkenti Moskovo'da yaşıyor ve otoritelere göre dünyanın en güzel kız çocuğu olarak gösteriliyordu. Öyle ki sadece 4 yaşında dünyanın en küçük mankeni olmuştu. Kristina Pimenova şimdi büyüdü ve 18 yaşını geçti. Bu sürede de inanılmaz bir değişim geçirdi. İşte dünyanın en güzel kızının son hali...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 22:10 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 22:14
Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! İşte inanılmaz değişimi

'nın başkenti Moskovo'da yaşıyor ve otoritelere göre dünyanın en güzel kız çocuğu olarak gösteriliyordu. Öyle ki sadece 4 yaşında dünyanın en küçük mankeni olmuştu. Kristina Pimenova şimdi büyüdü ve 18 yaşını geçti. Bu sürede de inanılmaz bir değişim geçirdi. İşte dünyanın en güzel kızının son hali...

Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! İşte inanılmaz değişimi

'nın başkenti Moskova'da yaşayan , hem dünyanın en küçük mankeni hem de olarak biliniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! İşte inanılmaz değişimi

Eski bir futbolcu babası Ruslan Pimenov ve model Glikeriya Shirokova'nın ikinci kızları olarak 27 Aralık 2005 yılında dünyaya geldi.

Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! İşte inanılmaz değişimi

Annenin mankenlik yaptığı ajansa küçük kızı da getirmesi ile Pimenova'nın modellik öyküsü başladı.

Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! İşte inanılmaz değişimi

Küçük kızın olağanüstü yeteneğini fark eden ajans, kendisiyle sözleşme imzalamış.

Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! İşte inanılmaz değişimi

Dünyanın en ünlü çocuk modelleri arasına giren Pimenova pek çok markanın çocuk bölümü için mankenlik yaştı.

Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! İşte inanılmaz değişimi

Pimenova'nın Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

BİZE ULAŞIN