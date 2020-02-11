Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! İşte inanılmaz değişimi
Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! İşte inanılmaz değişimi
Kristina PimenovaRusya'nın başkenti Moskovo'da yaşıyor ve otoritelere göre dünyanın en güzel kız çocuğu olarak gösteriliyordu. Öyle ki sadece 4 yaşında dünyanın en küçük mankeni olmuştu. Kristina Pimenova şimdi büyüdü ve 18 yaşını geçti. Bu sürede de inanılmaz bir değişim geçirdi. İşte dünyanın en güzel kızının son hali...
Giriş Tarihi: 11.02.2020
22:10
Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
22:14
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