Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! İşte inanılmaz değişimi

Kristina Pimenova Rusya'nın başkenti Moskovo'da yaşıyor ve otoritelere göre dünyanın en güzel kız çocuğu olarak gösteriliyordu. Öyle ki sadece 4 yaşında dünyanın en küçük mankeni olmuştu. Kristina Pimenova şimdi büyüdü ve 18 yaşını geçti. Bu sürede de inanılmaz bir değişim geçirdi. İşte dünyanın en güzel kızının son hali...