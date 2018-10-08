Dünyanın en tehlikeli 10 tatil bölgesi! Genellikle insanlar tatile dinlenmek, yılın yorgunluğunu atmak ve enerji depolamak için çıkar. Ama bazı adrenalin tutkunları ise sadece heyecan ve tehlike peşinde koşarlar. Peki dünyanın en tehlikeli tatil bölgelerini hiç duydunuz mu? Giriş Tarihi: 08.10.2018 19:26 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 19:36
İşte bu adrenalin tutkunlarının tercih ettiği ancak ölüm tehlikesinin de son derece yüksek olduğu 10 tatil bölgesi...
Ölüm vadisi / ABD
Dünyanın en sıcak bölgesi Death Valley'dir. Bu çölde su olmadan sadece 14 saat yaşayabilirsiniz. Bölgede şimdiye kadar kaydedilmiş en yüksek sıcaklık 56.7 derece,
Danakil Çölü / Eritre
50 derece sıcaklık, sayısız aktif volkan, toksik gazları tükenen sıcak su kaynakları ve inanılmaz güzel bir manzara. Çoğu kişi bu korkunç yeri "Yeryüzü cehennemi" olarak nitelendiriyor ancak her yıl buraya yüzlerce maceracı ziyaret ediyor. Bölgede rehbersiz bulunmak yasak.
Washington dağı / ABD
Washington Dağı'nın zirvesi dünyadaki en hızlı rüzgarlara ev sahipliği yapmaktadır. Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek hız saatte 327 kilometre saattir. Burada tehlikeli olan sadece rüzgarlar değil, hava sıcaklığı sıfırın altında 40 dereceye kadar düşer. Bölgedeki sürekli kar yağışı da devam etmektedir ve bu Washington Dağı'nı dünyanın en tehlikeli zirvesi yapar.
Sinabung Volkanı / Endonezya Endonezya'nın Sumatra adasında yer alan aktif yanardağın çoğu yerinde patlamalar meydana gelir. Yakınlarındaki köyler 2010, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında lav ve kül ile tamamen kaplanmıştır. En son patlama 27 Şubat 2016'da meydana geldi. lha da Queimada Grande (Yılan Adası) / Brezilya Brezilya'nın kıyılarında saklı olan bu ada dünyanın en tehlikeli yeri olarak kabul ediliyor. Nedeni ise son derece basit. Ada gezegenin en zehirli yılanlarına ev sahibi yapmaktadır. Araştırmacılara göre metrekare başına yaklaşık 5 yılan yaşamakta ve dünyanın en zehirli yılanı Bothrops da burada bulunmakta. Brezilya hükümeti adaya ayak basmayı yasaklamış, ancak yıl boyu turistler burada boy gösteriyor. Madidi Ulusal Parkı / Bolivya
Manzara gerçekten muhteşem değil mi? Ama bir o kadar da ölümcül. Neden mi? Çünkü bölge dünyanın en tehlikeli ve agresif hayvanlarına ev sahipliği yapmakta. Bölgedeki bazı bitkiler de ölümcül. Bunlardan herhangi biriyle temas kaşıntı, baş dönmesi ve döküntülere neden olur. Burada vücutta meydana gelebilecek bir kesik veya küçük bir yara tropik parazitlere neden olur.