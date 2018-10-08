Dünyanın en tehlikeli 10 tatil bölgesi!

Madidi Ulusal Parkı / Bolivya

Manzara gerçekten muhteşem değil mi? Ama bir o kadar da ölümcül. Neden mi? Çünkü bölge dünyanın en tehlikeli ve agresif hayvanlarına ev sahipliği yapmakta. Bölgedeki bazı bitkiler de ölümcül. Bunlardan herhangi biriyle temas kaşıntı, baş dönmesi ve döküntülere neden olur. Burada vücutta meydana gelebilecek bir kesik veya küçük bir yara tropik parazitlere neden olur.