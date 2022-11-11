Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünyanın en zeki ülkeleri 2022 sıralaması açıklandı! İşte zirvedeki ülke!
Giriş Tarihi: 11.11.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 11:16

Dünyanın en zeki ülkeleri 2022 sıralaması açıklandı! İşte zirvedeki ülke!

World Population Review; 2022'nin en zeki ülkelerini açıkladı. Zeka testlerinden alınan puana göre sonuçlar belirlendi. Dünya nüfusu üzerine yapılan araştırmalar sonucu çıkan sonuca göre; İşte Dünyanın en zeki ülkelerinin listesi…

Dünyanın en zeki ülkeleri 2022 sıralaması açıklandı! İşte zirvedeki ülke!

Zeka testlerinden alınan puanlara göre dünyanın en zeki ülkeleri ve ortalama IQ değerleri açıklandı. World Population Review web sitesi, dünyanın en zeki ülkelerini açıkladı. İşte dünyanın en zeki 100 ülkenin listesi...

Dünyanın en zeki ülkeleri 2022 sıralaması açıklandı! İşte zirvedeki ülke!

100. Senegal

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en zeki ülkeleri 2022 sıralaması açıklandı! İşte zirvedeki ülke!

99. Etiyopya

Dünyanın en zeki ülkeleri 2022 sıralaması açıklandı! İşte zirvedeki ülke!

98. Gine-Bissau

Dünyanın en zeki ülkeleri 2022 sıralaması açıklandı! İşte zirvedeki ülke!

97. Eritre

SON DAKİKA