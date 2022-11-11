Giriş Tarihi: 11.11.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 11:16

Dünyanın en zeki ülkeleri 2022 sıralaması açıklandı! İşte zirvedeki ülke!

World Population Review; 2022'nin en zeki ülkelerini açıkladı. Zeka testlerinden alınan puana göre sonuçlar belirlendi. Dünya nüfusu üzerine yapılan araştırmalar sonucu çıkan sonuca göre; İşte Dünyanın en zeki ülkelerinin listesi…