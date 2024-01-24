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Haberler Galeri Dünyanın gözü Türkiye’ye çevrildi! İki kez ertelenmişti: Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi arasında kritik zirve!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 12:58

Dünyanın gözü Türkiye’ye çevrildi! İki kez ertelenmişti: Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi arasında kritik zirve!

Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, daha önce iki kez ertelenen Türkiye ziyaretini bugün gerçekleştiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Reisi ile Ankara'da kritik bir zirve gerçekleşecek. Görüşme dünya basınında yankı uyandırırken masadaki konular merak konusu oldu.

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Dünyanın gözü Türkiye’ye çevrildi! İki kez ertelenmişti: Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi arasında kritik zirve!

Son dakika haberleri: İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Kasım ayında yapılması planlanan Ankara ziyaretinin ertelenmesinin ardından bugün gerçekleşecek görüşmede bölgesel ve küresel konular gündemde olacak.

Dünyanın gözü Türkiye’ye çevrildi! İki kez ertelenmişti: Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi arasında kritik zirve!

TÜRKİYE'YE İLK RESMİ ZİYARET

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaret sırasında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı, Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Reisi'nin riyasetlerinde Ankara'da icra edileceği ifade edildi. Yapılan açıklamada ayrıca Konsey toplantısında, Türkiye-İran ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı ifade edildi.

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Dünyanın gözü Türkiye’ye çevrildi! İki kez ertelenmişti: Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi arasında kritik zirve!

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacağı belirtilen açıklamada, "Toplantı vesilesiyle ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir" denildi.

Dünyanın gözü Türkiye’ye çevrildi! İki kez ertelenmişti: Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi arasında kritik zirve!

ULUSLARARASI BASININ GÖZÜ BU ZİRVEDE

Yapılan açıklamaların ardından dünyanın gözü kritik zirveye çevrildi. Uluslararası basın ziyareti son dakika koduyla duyurdu. Uluslararası basında yer alan analizlerde Orta Doğu'da yaşanan krizlerin gölgesinde iki liderin Gazze'deki çatışmaların nasıl kontrol altına alınacağını ve savaşın genişlemesini engellemenin yollarını tartışacağı belirtildi.

Dünyanın gözü Türkiye’ye çevrildi! İki kez ertelenmişti: Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi arasında kritik zirve!

ABD merkezli Al Monitor, yayınladığı haberde Reisi'nin Türkiye'ye ilk ziyareti olduğunun altını çizdi. Ziyaretin daha önce iki kez ertelendiğine dikkat çeken Al Monitor, kritik görüşmede ekonomik anlaşmaların imzalanmasının yanı sıra İsrail'in Gazze işgaline ilişkin önemli değerlendirilmeler yapacağını vurguladı.

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