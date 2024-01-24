Dünyanın gözü Türkiye’ye çevrildi! İki kez ertelenmişti: Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi arasında kritik zirve!

TÜRKİYE'YE İLK RESMİ ZİYARET

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaret sırasında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı, Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Reisi'nin riyasetlerinde Ankara'da icra edileceği ifade edildi. Yapılan açıklamada ayrıca Konsey toplantısında, Türkiye-İran ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı ifade edildi.