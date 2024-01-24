İran Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan Reisi'yi böyle karşıladı | Video

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Başkan Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi.