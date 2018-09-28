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'yı gelecekte neler bekliyor neler?

Giriş Tarihi: 28.09.2018 18:24 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 18:36
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'yı gelecekte neler bekliyor neler?
Dünya'yı gelecekte neler bekliyor neler?

Bilim adamlarının tahminleri oldukça korkunç! Bakın 'yı neler bekliyor?

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'yı gelecekte neler bekliyor neler?
Dünya'yı gelecekte neler bekliyor neler?

Su seviyesi yükseliyor, yeni kıtalar oluşuyor. İşte 'yı ve tüm evreni bekleyen korkunç son...

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'yı gelecekte neler bekliyor neler?
Dünya'yı gelecekte neler bekliyor neler?

10 bin yıl sonra

Küresel ısınmanın yansıması olarak deniz seviyesi 3 ila 4 metre yükselecek. Yine bazı bilim adamlarına göre üzerinde yaşayan hiç insan kalmayacak!

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'yı gelecekte neler bekliyor neler?
Dünya'yı gelecekte neler bekliyor neler?

13 bin yıl sonra

'nın eksenel eğimi tersine çevrilecek ve bu da Dünya yörüngesinin zıt taraflarında yaz ve kışın meydana gelmesine neden olacak.

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'yı gelecekte neler bekliyor neler?
Dünya'yı gelecekte neler bekliyor neler?

15 bin yıl sonra

Sahra Çölü değişen mevsimlerle birlikte tropik bir iklime sahip olacak; nın en büyük çölü yok olacak!

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'yı gelecekte neler bekliyor neler?
Dünya'yı gelecekte neler bekliyor neler?

20 bin yıl sonra

1986 Çernobil felaketi sonrası terk edilen Ukrayna ve Beyaz Rusya'nın Çernobil Bölgesi, insan yaşamı için güvenli hale geliyor. Evet bu felaketin geride kalması için 20 bin yıl gerekiyormuş!

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'yı gelecekte neler bekliyor neler?
Dünya'yı gelecekte neler bekliyor neler?

36 bin yıl sonra

Küçük kırmızı cüce gezegen Ross 248, 3024 ışık yılı içinde Güneş'e en yakın yıldız olacak.

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