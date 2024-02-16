Dünyayı korkutan iddia: Putin uzaya nükleer silah mı yerleştirecek?

ABD: ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ!

ABD istihbaratı, iddiayı ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımladı. Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia, İngiliz medyasında da geniş yer aldı. Başta BBC ve Daily Mail olmak üzere İngiliz medyasında yapılan yer alan haberlerde Rusya'nın uzay hamlesi 'bir kıyamet senaryosu' olarak yorumlandı.