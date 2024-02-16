Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
10:06
Dünyayı korkutan iddia: Putin uzaya nükleer silah mı yerleştirecek?
Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirme planı, tüm dünyayı panikletti. ABD istihbaratı, iddiayı ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi olarak değerlendirdi. ABD ve Batı medyası ise iddiayı manşetlerden verdi. İngiliz basını Putin'in 'son ve en iyi umudu' olarak gösterdiği planının savaşı uzaya taşıyacağını söyledi. Gerilim tırmanırken Krelim'den de beklenen açıklama geldi.