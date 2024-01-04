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Giriş Tarihi: 04.01.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 13:55

Economist’ten çarpıcı analiz! Netanyahu her şeyi berbat etti: Defetmenin zamanı geldi!

İsrail'in Gazze katliamı sürerken, katiller ordusunun eylemleri uluslararası çapta kınanmaya devam ediyor. Katiller ordusu peş peşe darbe yerken, ordudan kaçışlar ve terhisler de devam ediyor. Ülke içinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik eleştiri sesleri yükselirken The Economist'ten çarpıcı sözler geldi. Netanyahu ile ilgili bir analiz yayınlayan İngiliz dergi, İsrail Başbakanı'nın başarısız olduğunu duyurdu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Economist’ten çarpıcı analiz! Netanyahu her şeyi berbat etti: Defetmenin zamanı geldi!

İsrail'in başlattığı Gazze katliamı, bölgede büyük bir krizi de beraberinde getirdi. Filistin halkını acımasız bir soykırıma tabi tutan İsrail, İran ve Lübnan'la da savaşın eşiğine geldi.

Economist’ten çarpıcı analiz! Netanyahu her şeyi berbat etti: Defetmenin zamanı geldi!

İSTİFA SESLERİ YÜKSELİYOR

İsrail'in savaş suçlarına her geçen gün yenisi eklenirken ülke içinde de büyük bir siyasi kaos yaşanıyor. İsrail ordusu, aldığı darbeler ve açılan yeni cepheler nedeniyle kan kaybederken İsrail Başbakanı Netanyahu, başlattığı saldırılarda yaşadığı başarısızlık nedeniyle istifa çağrılarıyla yüzleşiyor.

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Economist’ten çarpıcı analiz! Netanyahu her şeyi berbat etti: Defetmenin zamanı geldi!

Krizin boyutu her geçen gün derinleşirken İngiliz dergi The Economist dikkat çeken bir analiz yayınladı.

Economist’ten çarpıcı analiz! Netanyahu her şeyi berbat etti: Defetmenin zamanı geldi!

"NETANYAHU HER ŞEYİ BERBAT ETTİ"

Bölgede yaşananları mercek altına alan The Economist, Netanyahu'nun liderliğindeki İsrail'in kendi güvenliğini baltalayan hatalar yaptığını kaleme aldı. Netanyahu öncülüğündeki İsrail ordusunun sayısız sivilin ölümünün sorumlusu olduğunu hatırlayan dergi, bölgedeki insani krizin de derinleştiğini bildirdi.

Economist’ten çarpıcı analiz! Netanyahu her şeyi berbat etti: Defetmenin zamanı geldi!

"HİÇBİR PLANI YOK"

"Bölgeye çok az su, yiyecek ve ilaç ulaşıyor ve siviller için gerçekten güvenli bölgeler yok. Netanyahu'nun anarşi veya askeri işgal dışında hiçbir planı yok gibi görünüyor." diyen Economist, Netanyahu'nun zayıfladığının altını çizdi.

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