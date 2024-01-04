Giriş Tarihi: 04.01.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
13:55
Economist’ten çarpıcı analiz! Netanyahu her şeyi berbat etti: Defetmenin zamanı geldi!
İsrail'in Gazze katliamı sürerken, katiller ordusunun eylemleri uluslararası çapta kınanmaya devam ediyor. Katiller ordusu peş peşe darbe yerken, ordudan kaçışlar ve terhisler de devam ediyor. Ülke içinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik eleştiri sesleri yükselirken The Economist'ten çarpıcı sözler geldi. Netanyahu ile ilgili bir analiz yayınlayan İngiliz dergi, İsrail Başbakanı'nın başarısız olduğunu duyurdu.